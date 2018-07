Un nuevo audio revelado por Canal N dejó al descubierto la conversación telefónica entre el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , y el suspendido juez César Hinostroza , quienes coordinan una reunión con directores de medios de comunicación.

La grabación data del 4 de mayo y en ella Chávarry se muestra urgido por sostener una reunión con las cabezas de los principales medios, contradiciendo su versión inicial.

En otro extracto publicado también por Canal N y que data del 17 de mayo, ambos personajes coordinan para asistir, en Trujillo, al entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura , Orlando Velásquez.

Estos son las transcripciones de los tres audios publicados esta noche:

04 de mayo



Pedro Chávarry (PCH): ¿El lunes tenemos sesión? ¿o no?

César Hinostroza (CH): No sé hermano. Si es así

(PCH): No, no

(CH): No tenemos

(CH): Te llamo el lunes. eso es uno. Y dos:

(CH): A los medios, algunos medios, directores de medios,

(CH): para hacer una reunión en la casa de un amigo. Eso lo hablamos después ¿ya?

(PCH): Ah, ya, mundial, ya, ya hermano, ya

(CH): Listo, el lunes te llamo

(PCH): Ya, ya

(CH): Chau, hermano. Te mando un abrazo

5 de mayo



César Hinostroza (CH): La otra semana no te olvides reunirme con mi amigo el de los medios ¿ya?

Pedro Chávarry (PCH): ya, ya

(CH): Él me va a decir que día nos puede recibir en su casa ¿ya?

(PCH) Eso es urgente, hermano

17 de mayo



Pedro Chávarry (PCH): Que me disculpe, yo no sabía que era por allá. Yo pensé que era aquí en Lima ¿no?

César Hinostroza (CH): Ya, yo le digo. Yo te disculpo, hermano

(PCH): Tú, me disculpas, pues. Me disculpas hermano

