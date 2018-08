Antonio Camayo: Su abogado niega relación con presidente Martín Vizcarra

Humberto Abanto, abogado de. detenido empresario Antonio Camayo , sostuvo que su patrocinado es culpable solo de haber bromeado respecto de una supuesta cercanía con el presidente de la República, Martín Vizcarra.

"Muchos de nosotros hacemos bromas.Yo creo que eso se trataba de una broma. Alguien lo llama a uno y dice: 'He hablado tres veces con el Presidente de la República y no he podido hablar contigo'. Muchas veces uno dice ese tipo de expresiones", argumentó en declaraciones a RPP.

El abogado negó, además, que Antonio Camayo tenga alguna relación con la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto' encabezada por el también detenido ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos.

Sostuvo que al propietario de Iza Motors se le ha exhibido de una manera cruel y errónea. "Se ha demostrado que Antonio Camayo no hizo otra cosa que pagar almuerzos e invitar a dos o tres reuniones en su casa", adujo.

Asimismo, cuestionó que se impute a su defendido el cargo de presunto tráfico de influencias por sus conversaciones con Walter Ríos en las que este último le pide que concrete una reunión con el ex alcalde de La Victoria Elías Cuba, actualmente preso por encabezar la banda 'Los Intocables Ediles'.

"Cuba ha sido interrogado. Ha señalado que no conoce a Camayo, que no tuvo con él ni con Ríos, y que la deuda sigue sin pagarse", afirmó.