En las horas decisivas. El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre, reveló que tiene mucha información comprometedora contra el mandatario Pedro Castillo. Este martes 6 de diciembre, Fernández se presentará a la Fiscalía para entregar, conversaciones, documentos y audios que prueban sus denuncias.

Estas revelaciones serían de gran importancia para aquellos congresistas que aún no deciden su voto para el debate de vacancia presidencial contra de Pedro Castillo.

Pedro Castillo sabía qué hacían sus sobrinos

José Fernández reveló que parte de su trabajo como jefe de Inteligencia era informarle al presidente Pedro Castillo lo que gente cercana a él realizaban. Confirmando así que los sobrinos Gian Marco Castillo y Fray Vásquez Castillo tenían todo el aval del mandatario para realizar sus actos irregulares.

“como director de inteligencia yo he advertido de todo lo que ha estado pasando con el presidente, pero en algún momento esto se volvió de interés nacional y también se han dado cuenta las adiversas instituciones que fiscalizan a la dirección de Inteligencia”, contó Fernández a la prensa.

“Yo le he dicho al presidente: ‘aleje esas ratas que se aprovechan de los recursos del Estado (en referencia a los sobrinos)‘ y eso no me lo puede negar porque está en los chats”, agregó.

Exjefe de DINI revela que habría un video de Pedro Castillo agrediendo a la primera dama

¿Qué se escucha en los audios?

El exjefe de la DINI hizo público un audio en el que conversa con Beder Camacho, exsubsecretario general de Pedro Castillo, sobre la estrategia que el gobierno manejaba para “bloquear la detención de los sobrinos y del exministro de Transportes, Juan Silva”, quienes ahora estarían fuera del país.

“Esa información que te brindan es cómo habrían extraído a los sobrinos de la acción de la justicia, querían atribuirle esa actividad a DINI”, declaró Fernández.

También se habla de hechos futuros, de los cambios y “premios” que darían para mantener a todos los involucrados protegidos como a Bruno Pacheco, exsecretario presidencial. No olvidemos que el 11 de agosto de este año, el abogado Julio Palomino Duarte (mencionado en el audio) reemplazó a Jorge Ricardo Alva Coronado en la secretaría general del Despacho Presidencial.

Señalado. Exasesor palaciego confirmó a la Fiscalía que recibió dos sobres del jefe de la DINI, los cuales llegaron a Pacheco. (Imagen: Captura de video)

¿Por qué el sobrino pide medio millón de dólares?

José Fernández también contó que otro sobrino del presidente Pedro Castillo, Rudbel Oblitas, le pidió 100 mil soles “para arreglar” un reportaje que iba a salir en televisión. Es decir, para evitar que se transmitiera.

“Me pidió 100 mil soles porque dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente”, agregó.

Rudbel Oblitas Paredes es sobrino de Pedro Castillo por parte de su esposa.

Acto seguido, Rudbel también le solicitó 500 mil dólares de los fondos de la DINI para contratar un asesor de procedencia rusa con conocimiento de inteligencia. “Durante mi gestión la DINI no ha sido caja chica de nadie”, sostuvo.

El exdirector de la DINI encaró a Pedro Castillo: “Le digo ¿señor presidente usted ha mandado a su sobrino a pedir dinero? pero se quedaba mudo. No sabía qué decir”.

Pedro Castillo habría agredido a su esposa

Agresión física y verbal. La primera dama, Lilia Paredes, habría sido víctima de maltrato por parte de su esposo y presidente Pedro Castillo. Según narró Fernández, el sobrino Rudbel Oblitas cobra relevancia precisamente porque habría grabado un video de la agresión dentro de Palacio de Gobierno.

“Habría un video grabado por Rudbel al presidente de la república. Un acto de violencia de género hacia su esposa. Es la versión de Beder Camacho”, señaló el exjefe de la DINI a Buenos Días Perú.

A su salida de la entrevista declaró lo mismo aclarando que es “algo que no me consta, pero es una versión que en Palacio corría. Por eso, Rudbel Oblitas cobra la importancia que tiene ahora, dicen que él lo ha grabado”.

Lilia Paredes es investigada como parte de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno de Pedro Castillo

¿Por qué no dijo nada antes?

La pregunta que todos se hacen es ¿por qué ahora? ¿por qué un día antes del debate de la vacancia presidencial? y esto respondió Fernández: “El cargo no te lo permite, yo renuncié porque no acepté el pedido de Rudbel de medio millón de dólares”.

En agosto de este año, al término de la inspección de Contraloría, Fernández presentó su renuncia, pero Castillo no lo soltó hasta diciembre, donde le pidió renunciar al exjefe de la Dini, pero él se opuso y pidió su cese.

“Que ese señor siga en Palacio pese a que la Inteligencia le advirtió desde el primer momento, eso no se lo voy a perdonar a él ni a nadie. El país no se merece esto, yo confié en el presidente. Después de todo lo que he visto, nuestro país no se merece a una persona como él que esté encabezando la presidencia”, sentenció.

Beder Camacho y los videos de “su verdad”

El 18 de octubre, Jefferson Cortez, abogado del exsubsecretrario general del Despacho Presidencial Beder Camacho, confirmó que su defendido tiene videos en los que contará su “verdad” en caso atenten contra su vida o la de su familia.

Cortez se refirió a la declaraciones que brindó Camacho Gadea la mañana de este lunes, donde mencionó la existencia de estas grabaciones audiovisuales.

“(¿Es cierto que Beder Camacho ha grabado videos y dice que si algo le pasa saldrán?) Lo puedo confirmar porque hoy mi patrocinado ha salido en uso de su derecho fundamental a la vida. Ha señalado claramente que tiene temor hacia su persona y hacia sus hijos. Efectivamente ha dicho que tiene varios videos que pueden salir a la luz, eso sí lo puedo reconocer”, declaró en diálogo con Canal N.

Beder Camacho, exsubsecretario general de Palacio de Gobierno, afirmó que está cumpliendo con su deber ciudadano de “decir la verdad”. (Video: Canal N)

