Un nuevo audio difundido por Cuarto Poder e IDL Reporteros reveló una conversación entre el suspendido juez supremo César Hinostroza y el juez supremo Ángel Romero (ex personero legal del Apra), que data del pasado 31 de mayo.

En la charla ambos personajes discuten el caso de una persona que tiene un proceso por cohecho y lavado de activos. El objetivo de Romero era resolver el caso de un amigo.



Mención aparte, recordemos que el pasado 7 de agosto el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva a ex funcionarios del Ministerio de Economía y abogados por actos de corrupción relacionados a la ONP.

Al respecto, el fiscal José Domingo Pérez informó que el abogado Hernán Costa Alva fue quien lideró estos actos y percibió un total de S/ 19 millones 300 mil del Estado a través de pretensiones de una asociación de jubilados. El fiscal también dio a conocer que tal suma, habría sido transferido a un funcionario de la ONP, del MEF y a una jueza.

En virtud de ello, en dicha grabación Romero llamó a Hinostroza para interrogarlo en torno a si el embargo y congelamiento de cuentas se debe proceder al origen del dinero lícito o de las transferencias que presuntamente se configuran al delito de lavado de activos.

Al parecer, el asesoramiento que solicita Romero a Hinostroza se dio en torno al caso de Hernán Costa Alva. Como se sabe, el Ministerio Público bloqueó sus cuentas bancarias por las transferencias de dinero a los referidos con anterioridad.

Finalmente, tanto Hinostroza como Romero concluyen en ir a una acción de amparo tras la complicación que representa el caso del congelamiento de cuentas y saber cuál era el monto que se debía inmovilizar.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO



Romero: Don Cesitar.



Hinostroza: Hermanito ¿Me llamaste?



Romero: Sí te llame hermano porque… ¿Estás ocupadito para que me des tres minutos de tu valiosos tiempo, hermano? Quiero hacerte una consulta académica.



Romero: Hermano, escúchame. Una persona obtiene lícitamente un ingreso profesional por honorarios ¿Ya? Ingresa esa plata a su banco, etcétera, transferencia bancaria, todo, de su cliente. Y este señor realiza una serie de transferencias en base a ese dinero lícito al que se le entregó por concepto de honorarios. Entonces, hace una serie de transferencias acá, a una, dos, tres, cuatro personas y la Unidad de Inteligencia Financiera advierte, considera que son movimientos sospechosos y pide el congelamiento ¿Ya? Ahora bien… ya bueno… ese es el inicio, ahora bien ya el congelamiento ya pasó, ya se levantó el congelamiento, pero ahora la parte acusador ha pedido el bloqueo y el embargo de las cuentas ¿no cierto? Entonces, mi pregunta es la siguiente: el embargo tendría que ser por todo el dinero que él tiene en las… todo el mundo sabe que son… es producto lícito, ahí… eso no está en discusión, pero lo que dice que las transferencias hechas a terceras personas sí son… configuran lavado de activos.

Hinostroza: Ujum…



Romero: Entonces, ¿el embargo tendría que ser por un monto de la plata que se dio o por todo el cien por ciento de su…



Hinostroza: No, no, a ver…



Hinostroza: El embargo, tú lo sabes hermano que tiene, prácticamente, naturaleza procesal civil, es un gravamen sobre un determinado bien para garantizar la deuda futura ¿Cuál es la deuda futura? No se sabe, en el tema de las reparaciones civiles, a diferencia del derecho civil donde hay títulos valores, hay un monto, en cambio en la reparación civil no se sabe cuánto va a ser porque eso se va a probar en el juicio de acuerdo al principio del daño

incautado, lucro cesante, daño emergente, materia de prueba. Pero providencialmente, entre comillas, providencialmente se fija un monto y ahí viene la irracionalidad y la desproporcionalidad de los jueces que pueden

(ininteligible) eso es absurdo…

Romero: Porque ¿qué cosa pasa? Cuando se discutió el tema del congelamiento se dijo 'señores en todo caso congelen el equivalente de lo que ustedes dicen que he hecho transferencia, pero no me pueden congelar

lo que es el origen lícito, todo, pero el juez no hizo caso y la Corte confirmó el congelamiento de todo, de todo, lo lícito y lo eventualmente ilícito.

Hinostroza: Ese es el abuso y el exceso que se comete en este tipo de delitos.



Romero: Por eso digo, me van a inmovilizar toda la plata que es de origen lícito…



Hinostroza: Esa es una especie de afectación grave al derecho de propiedad, como una especie de confiscación y en este caso hay que iniciar un proceso de amparo.

Romero: Claro, eso es lo que yo digo también, un amparo, si es que se logra concretar eso…



Hinostroza: Un amparo, eso se gana, clavado.



Hinostroza: Ojo ¿Te acuerdas cuando hubo este problema de Humala? Confundieron el embargo, la incautación, la inhibición…



Romero: Claro.

Hinostroza: La incautación se imputa al cuerpo del delito.



Romero: Y ahora viene la siguiente pregunta: ¿Ahí va a haber lavado de activos, no hay, no hay delito previo? ¿No cierto, no hay, no cierto?



Hinostroza: Eso ya está en discusión porque mi sentencia se tumbó a la mayoría…

Romero: Claro tu sentencia pues… tu amigo pues, tu amigo que te va a ir a reemplazar el próximo año.



Hinostroza: Pero que ahora es inaplicable porque están absolviendo varios casos de lavado, ahora último han absuelto en mi Sala con un dictamen del fiscal supremo que dice que tiene que acreditarse el delito precedente, o sea me están dando la razón.



Romero: ¿Tienes una copia de eso hermano?