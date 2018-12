Audiencia por extradición de César Hinostroza sería en enero

La audiencia que dará inicio a la etapa definitiva del proceso de extradición del ex juez supremo César Hinostroza se realizaría en enero, informaron fuentes del Ejecutivo a Perú21.

Las fuentes contaron que el juez José de la Mata, titular del Juzgado de Instrucción Nro. 5 de Madrid, convocará a la diligencia en la que informará a Hinostroza –quien seguirá detenido mientras continúe el trámite– sobre el requerimiento del Estado peruano.

En esa cita, el ex magistrado deberá comunicar si se allana o no a la repatriación. De negarse, De la Mata trasladará el caso a la Audiencia Nacional, instancia que finalmente decidirá, al término del proceso, si accede o no al pedido del Perú.

Ayer se conoció que el Gobierno español, por acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de diciembre, decidió continuar con los trámites de repatriación de Hinostroza Pariachi.