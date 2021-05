Sadith Ortega Pinedo, licenciado del Ejército del Perú, estuvo en el bar con sus amigos la noche del último domingo cuando ocurrió el ataque terrorista de Sendero Luminoso que acabó con su vida y la de otras 15 personas. Conversamos con su madre, Santa Pinedo. Ella solo pide que se investigue y que se capture a los asesinos.

Esta mañana, desde la base militar de Pichari, partió rumbo a Lima el último féretro con los restos del licenciado Ortega Pinedo, una de las 16 víctimas de la masacre del Vraem.

Perú21TV llegó hasta el distrito de Ventanilla para conversar con la madre de Sadith.

-¿Cómo le dan la noticia de su hijo?

No quería pensar que él murió así, no pensamos que él era una de las víctimas y por la llamada nos enteramos que sí era. Un amigo de él llamó y le dijo a mi hija ‘a tu hermano lo han matado’.

-¿Su hijo le comentaba qué es lo que hacía en el Vraem?

Con él me he comunicado recién hace un mes, recién me llamó, nos comunicábamos por celular, a veces me llamaba, pero cada mes solo me mandaba mi platita, entonces me dice ‘mamá voy a venir para 28 de julio’, iba a venir para 28 de julio acá a visitar a la familia.

-¿Qué hacía su hijo en el Vraem?

Él estaba en el cuartel acá en el Rímac, servía a la patria. De ahí se fue de baja y se fue a la selva a trabajar en la chacra, entonces ahí en la selva, se reengancha en la Marina.

-¿Qué cargo tenía en el Ejército?

Era sargento de 2da.

-¿Hace cuánto tiempo venía sirviendo en el Ejército?

Ya años, como 20 años.

-¿Por qué se fue tanto tiempo a la selva?

Sí, como él ha nacido en la selva, en Tingo María, entonces seguro se emocionó de estar en la selva y yo cuántas veces le decía: hijo no te vayas a la selva a trabajar porque ahí te matan como perro, la selva es peligrosa, y él me decía ‘no mamá en la chacra se trabaja tranquilo, acá no hay trabajo uno tiene que estar buscando, en la selva hay chacras para trabajar en la cosecha de café’. Lo último que me comunicó cuando le pregunté dónde estaba, me dijo ‘estoy en Chachapoyas y Satipo’.

Habla hermana de víctima en el Vraem

-¿Por qué se va del Ejército?

Él cuando tenía 18 años ingresa al Ejército, terminó su secundaria y entra al Ejército, de ahí ya se va a la selva. Me dice ‘mamá me voy a la selva a trabajar, a buscar chamba con unos amigos’, entonces se fue a la selva. Nos comunicó que ya había conseguido chamba en cosechas de café, ‘estoy en Chachapoyas, trabajando’, me dijo.

-¿Qué le pediría a las autoridades?

Que por favor investiguen a fondo quién asesinó a mi hijo. Mi hijo no ha sido asaltante, no ha sido matón como esos que asaltan y matan a la gente. Quiero que me ayuden, que investiguen, por favor. Que los culpables paguen con la ley. Quiero que los capturen, por favor. Esos asesinos, ¡terroristas asesinos! Como perro lo matan y nadie reclama.

