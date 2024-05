El ministro del Interior, Walter Ortiz, salió al frente para defender la decisión de quitar el apoyo policial al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). En una actividad en La Victoria, señaló que asume la responsabilidad por este hecho y la emprendió contra el titular del Ministerio Público.

“Asumo la responsabilidad. Hay una denuncia que ha llegado de la Fiscalía de la Nación. Ustedes han visto sus expresiones en la televisión, parece que desconoce que cuando una norma que es netamente policial que administra sus recursos, su administración, su gestión operativa, ninguna autoridad política puede menoscabar sus atribuciones”, apuntó.

Esto en respuesta a las declaraciones de Juan Carlos Villena, quien exigió que el Ejecutivo restituya al equipo policial de apoyo a Eficcop. El titular de la Fiscalía también dijo que evaluaban qué acciones tomar en el marco de sus atribuciones constitucionales.

Además de justificar la desactivación de la unidad, Ortiz cuestionó a Mariano González, exministro cuya gestión creó el grupo de apoyo a Eficcop. Insistió en que la conformación de ese equipo policial fue “ilegal e irregular”.

“Hablo con la verdad, tengo todos los documentos, tengo el sustento. Más bien, el exministro González debe decir por qué firmó esa resolución. Hasta ahora no le dicen a él por qué lo firmó. Ahí está la injerencia política”, refirió.

En otro momento, el ministro del Interior expresó que se “están poniendo las cosas en orden”.

“Al menos yo me he dado cuenta de esa resolución. Yo he dispuesto que se investigue esa resolución porque vi que no tenía fundamento. Pedí un informe jurídico al ministerio y no había. Pedí informe a la Policía y no había [...] Esa resolución fue irregular y es ilegal. Simplemente estamos poniendo las cosas en orden. Estamos reestructurando para que la policía no tenga esa influencia política”, enfatizó.

Sobre el caso ‘Waykis en la sombra’, Ortiz no se pronunció, solo dijo que todo está en investigación.





