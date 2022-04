El vicealmirante en retiro Luis Giampietri se refirió al congresista Guillermo Bermejo en la ceremonia de reconocimiento que realizó el Legislativo por la exitosa operación de rescate Chavín de Huántar. Además, aprovechó la oportunidad para indicar que el parlamentario habría intentado atentar contra su vida y la del expresidente Alan García.

“Cada vez que lo escucho hablar (a Bermejo), me hace recordar al ‘Árabe’ (en referencia al terrorista Rolly Rojas del MRTA), tiene la misma forma, la misma estructura mental, la misma manera de ver el país y creo que eso debe -en algún momento- terminar. hay muchísima gente decente en el Congreso y así se tiene que mantener”, indicó Giampietri.

Los comentarios del vicealmirante, evidentemente, no fueron del agrado del parlamentario que alguna vez perteneció a Perú Libre y fue procesado por terrorismo, pero quedó absuelto de toda responsabilidad.

Es así que las cámaras de Canal N enfocaron a Bermejo, que no participó en la ceremonia, mientras Giampietri daba a conocer sus revelaciones. Según se pudo ver, el congresista habría salido específicamente a escuchar lo que estaba hablando de él.

BERMEJO SE FUE OFUSCADO

Es en ese momento, Guillermo Bermejo mueve la cabeza con desconcierto, levanta la mano y muestra su fastidio por lo que dijo Giampietri. A los minutos, se retira del patio de honor del Congreso ofuscado e ingresa por la puerta principal del Parlamento.

Reacción de Bermejo

Ya en el Pleno, el congresista aprovechó la oportunidad para responder a Giampietri. “Yo honro a Grau que no remataba a rendidos, que tenía respeto por la vida humana, no a personajes nefastos que han sido parte de gobiernos criminales como el de Alan García o de Alberto Fujimori, a mí tampoco me hace gracia compartir escaño con quienes defienden la dictadura más criminal que vivió el país”, indicó y generó la molestia de sus colegas de diversas bancadas.

Además, Bermejo dijo que el vicealmirante deberá defenderse en los fueros judiciales por las acusaciones que hizo en su contra. “El señor Giampietri, sabe dios con qué intenciones, sale a dar estas declaraciones contra mi persona. Las acusaciones en 2006, no era acusaciones por asesinato, el señor Giampietri ya debe estar confundido sino que en su lógica”, dijo el parlamentario en un pronunciamiento.

