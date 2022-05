Usando recursos públicos, el Ejecutivo empezó su campaña para intentar presionar al Congreso para que dé luz verde a un inconstitucional referéndum y así aprobar una nueva Constitución a través de una constituyente. Luego de haber presentado el proyecto al Parlamento, tanto la Presidencia del Perú como el Consejo de Ministros comenzaron a difundir información al respecto en sus redes oficiales.

“Con el referéndum del SÍ o NO podemos elegir una Asamblea Constituyente participativa, plurinacional y con paridad de género (...)”, escribió la Presidencia en Twitter. La PCM compartió un video con el fin de sustentar –falsamente– que el proyecto de ley responde a un pedido de la ciudadanía.

Exceso de proselitismo

El constitucionalista Lucas Ghersi advirtió un mal uso de los recursos del Estado. “Es cuestionable que usen el dinero de los contribuyentes para hacer campaña política de una propuesta que claramente es impulsada por el gobierno, y no necesariamente por la población”, dijo a Perú21.

El exministro de Vivienda Carlos Bruce recordó que, el 2 de marzo, el premier Aníbal Torres aseguró que no serían promotores de una constituyente. “Lo que está haciendo el Gobierno es confirmar que los peruanos no debemos creerles ni una sola palabra. Esta iniciativa no tiene futuro legal, y ellos lo saben, pero están desesperados por unificar la izquierda dividida y distraer nuestra atención de los casos de corrupción”, manifestó.

Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital, advirtió que el código de ética de la función pública indica que las entidades públicas no deben hacer publicidad de parte. “Podrían caer en un exceso de proselitismo”, refirió.

Tenga en cuenta

Lucas Ghersi informó que el 7 de mayo habrá una marcha por el ‘NO’ a la Asamblea Constituyente en el Campo de Marte a las 4:00 p.m.

“Castillo sabe que al acabar su mandato lo meterán preso, por eso está desesperado por la constituyente”, dijo Samuel Rotta de Proética.

VIDEO RECOMENDADO

Concuñada de Pedro Castillo, Flor Gómez, docente de profesión fue designada directora de la Oficina de Talento Humano por el exministro Juan Silva. Analizamos el caso con los periodista de Perú21 Oscar Quispe y Alvaro Reyes.