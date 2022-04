Para el analista político y exministro del Interior, Carlos Basombrío, esta medida no es sólo inconstitucional sino que carece de respaldo popular por las investigaciones en las que está sumergido Pedro Castillo.

¿Cuál es la radiografía de esta medida y cómo está siendo impulsada?

Hay mucha gente que se preocupa por los problemas concretos del país algo que no hace el gobierno de Pedro Castillo. El segundo lugar que es la lucha contra la corrupción tiene que ver claramente con el desagrado que tiene la población contra la cabeza de gobierno que es sindicado por la Fiscalía como cabeza de una organización criminal. Eso es muy fuerte, que tiene a los sobrinos fugados lo mismo con su ex secretario general. En el caso de seguridad ciudadana nos han venido engañando que con la presencia de las FFAA en las calles iba a calmar la situación, pero está igual o peor. Lo que está sucediendo es muy grave porque a esto se suma el incremento de los precios donde el gobierno se equivocó completamente en las medidas que tomó. Y, por cierto, no ha bajado los precios, sino que siguen subiendo, entonces, es un conjunto de problemas. El Congreso tiene que mandar al tacho este proyecto pésimamente hecho inconstitucional e ilegal. Ellos van a tratar de incentivar actos violentos en distintos lugares porque son minorías muy activas. Yo responsabilizaría por estos actos al gabinete.

¿Perú Libre y el Gobierno le mienten al país al decir que el pueblo pide una Asamblea Constituyente?

Por supuesto, las encuestas son inequívocas al respecto. No es la única encuesta hay muchas que se han hecho a lo largo de este tiempo lo del Cusco es muy llamativo, por ejemplo. En la reunión del Coliseo estaban unos 50 dirigentes que gritaban Asamblea Constituyente y que renuncie el Congreso. Puede ser que existan más dirigentes que piensen así, pero ellos seleccionaron quienes entraban y quienes no. Entonces, que no nos digan que el pueblo quiere una Asamblea Constituyente, el pueblo quiere que se vaya Castillo. Un 68% pide que se vaya el presidente Castillo. Eso es lo que manifiesta el pueblo. Lo que pasó en Huancayo fue una revelación de lo que piensa el pueblo, protestas enormes contra Castillo y contra Cerrón. Y lo que pasó en Lima cuando quisieron encerrarnos, ahí está la presencia ciudadana que se manifiesta en estas situaciones que marcaron un punto de quiebre.

¿Cómo cree que tomará la población medida?

Es una intención delirante que no va a ocurrir, la respuesta será masiva y de rechazo. Perderían el referéndum. Eso es algo que no va a suceder. No nos dejemos engañar por esta gente, es gente desahuciada políticamente perseguida por la justicia, que está buscando una huida hacia adelante.

VIDEO RECOMENDADO:

Gobierno busca dar a las rondas campesinas estatus de comunidad indígena, mientras en su proyecto de NUEVA CONSTITUCIÓN les otorga a estas comunidades 26 de la representación. Especialistas advierten que referéndum sería un distractor frente a crisis política. También KUÉLAP sufre frente a la desidia y el olvido del Estado.