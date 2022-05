El primer ministro Aníbal Torres se presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar el proyecto del Ejecutivo que plantea reformar la Constitución de 1993 con el fin de someter a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente (AC). Lo hizo con un aire de autosuficiencia, desacreditando a los juristas que han objetado los alcances de su propuesta y con una argumentación que, según él mismo dijo, buscaba “levantar el nivel técnico” de la discusión.

Sin embargo, fueron sus argumentos los que terminaron desacreditados. En su alocución, Torres insistió en que la Asamblea Constituyente es un reclamo mayoritario de la población –omitiendo que hay un 93% de ciudadanos para quienes no es prioridad, según encuesta de Ipsos–; dijo que el actual Congreso no tiene la facultad de redactar esa nueva Carga Magna – “no se puede arrogar el poder supremo del pueblo que es el único que puede dar una nueva Constitución”, sostuvo– y aseguró que el gobierno de Pedro Castillo no pretende utilizar la AC para perpetuarse en el poder aunque luego señaló que entre los cambios a realizarse podría incluirse la reelección del mandatario.

Nuevamente, además, habló sobre la necesidad de que en esa nueva Constitución se consagre un Estado centralista, con control de precios, eliminación de los contratos ley, los monopolios y oligopolios. “Hay que acabar con eso que se dice (...) sobre principios de derechos adquiridos y quedarnos con el principio de derechos consumados”, arguyó .

Lo dejan sin piso

Lo bueno llegaría después. La vicepresidenta de la Comisión de Constitución, Gladys Echaíz, refutó sus expresiones y añadió que si lo que se busca con una Asamblea Constituyente “es cambiar las normas monopólicas y la teoría de los derechos adquiridos”, ya el artículo 61º de la Constitución del 93 lo contempla al señalar expresamente que el Estado “facilita y vigila la libre competencia” y “combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas”. “Si esos son los fundamentos para ir a una Asamblea Constituyente, carece de objeto. Debemos hablar con la ley en la mano y la verdad, no podemos sorprender a quienes desconocen o no tienen capacidad de análisis de una norma legal”, reclamó. En ese contexto, subrayó que la población merece respeto y se le debe explicar las instituciones jurídicas “en su verdadera dimensión, alcance y posibilidad”.

Echaíz también advirtió que lo que plantea el Ejecutivo no es un referéndum sino un plebiscito que no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Esa misma apreciación dio la congresista Patricia Juárez, titular del grupo de trabajo, quien añadió que es el Congreso el llamado a hacer los cambios constitucionales; lo mismo refirieron Alejandro Cavero y Adriana Tudela. Esta última, además, comentó que “si el gobierno tiene tan claros” los cambios que quiere hacer, debe enviar sus proyectos al Congreso y agregó que si no lo hacen es porque saben que carecen de apoyo. “Quieren bypasear los mecanismos verdaderamente democráticos a través de un cascarón de apariencia democrática engañosa, que es la Asamblea Constituyente”, subrayó.

SABÍA QUE