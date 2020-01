Arturo Maldonado, analista político de 50+1, señaló que el segundo lugar que ha alcanzado el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), según los resultados del conteo rápido al 95% realizado por Ipsos , “surge del voto en blanco, nulo y viciado" y como "castigo a los actores políticos en general”.

“El FREPAP tiene una organización pero también hay que decir que su crecimiento, que no estaba mapeado, ha surgido del voto blanco, nulo y viciado", expresó Maldonado a Perú21.

"Existe gente que estaba indecisa y que (habría votado por ellos) como castigo a todo el elenco de la política como Acción Popular, Alianza para el Progreso y todos los políticos que han repetido el plato. También hay un voto de rechazo a los actores políticos en general”, agregó el analista.

Agregó que este segundo lugar, con el 8.8% de los votos, se debe también al voto duro del partido político. “Es un voto confesional, religioso, no rural; de zonas andinas y amazónicas”, acotó.

VOLVERÁN AL PARLAMENTO

Por otro lado, subrayó que el FREPAP, en anteriores ocasiones, ha perdido dos veces su inscripción y dos veces se ha vuelto a inscribir.

Maldonado añadió que si bien FREPAP no ha tenido presencia en el Congreso desde hace 20 años, “sí la ha tenido a nivel subnacional". "Ha ganado una alcaldía provinciales y distritales. Además, hay que tomar en cuenta que siempre han participado en la política, así no hayan ganado. Han tenido permanencia electoral, no han dejado de participar en comicios. No han tenido el fervor popular antes y ahora hay una mezcla de factores”, expresó.