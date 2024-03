Inés Tello —quien fue destituida de su cargo, el jueves último, por el Pleno del Congreso, por haber permanecido en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a tener más de 75 años de edad— podría incurrir en el delito de usurpación de funciones, en caso no acate la decisión del Parlamento, señaló el vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría.

Esa fue la respuesta de Alegría al anuncio dado a conocer a Perú21 por el abogado de Tello, Omar Cairo, quien dijo que la decisión del Pleno del jueves último, en la que su defendida fue destituida, es “una votación inexistente”. ¿Por qué? porque, según su explicación, votaron dos congresistas de la Comisión Permanente —José Luna Gálvez y José Jerí—, y estaban prohibidos de hacerlo.

Por lo tanto, dijo Cairo, “de conformidad con la Constitución y Reglamento del Congreso, ella sigue siendo miembro de la JNJ”.

“La resolución legislativa ya fue firmada el día de hoy. Y la exintegrante de la Junta Nacional de Justicia [Inés Tello] va a tener que acatar lo que el Congreso ha decidido. Que no lo haga, ya incurrirá en acciones penales más complicadas. Me imagino que será usurpación de funciones. Y sobre eso ya se tomarán otras decisiones, que esperemos que no ocurran para el bienestar del país. Y las competencias del Congreso son exclusivas y excluyentes, en este caso. El día de ayer se tomó una decisión”, dijo Alegría.

Por la mañana, el congresista José Luna señaló que él sí tenía la luz verde para votar porque la “hermenéutica” parlamentaria se lo permitía. Y, en diálogo con Perú21, defendió su voto.

“Existe una hermenéutica parlamentaria, hace muchísimos años, que treinta congresistas de la Comisión Permanente no votan en el Pleno [en las inhabilitaciones, como fue el caso de Tello]. Eso es muy antiguo. Y si el titular no votó y votó el accesitario, porque en la Comisión Permanente se registran 60 congresistas. Treinta titulares y treinta suplentes. Pero, lo máximo que no pueden votar son treinta. Y, por eso, por hermenéutica, si el titular no vota, y votó el suplente; el titular queda habilitado como suplente para votar, si lo desea, en el Pleno. Eso ya es conocido”, explicó Luna.

Luna dejó claro además que él votó por la inhabilitación de Tello, la noche del jueves, porque el relator leyó la lista de los congresistas que no podían votar, y él estaba habilitado para hacerlo.

Lo que pasó, explicó, es que en la Comisión Permanente, el pasado 26 de febrero, su accesitaria era Francis Paredes, y ella votó en vez de él, en el informe de la acusación e inhabilitación de los siete miembros. Entonces, en el Pleno del jueves, ella no podía votar, y él lo hizo. Por eso, apretó el botón verde para destituir a Tello.

“Si ella hubiera renunciado, nos hubiéramos evitado de tanto problema. Ella está fuera [de la JNJ], desde que para ser miembro se puede tener 45 hasta 75 años. No dice 76 años. Cualquier otra interpretación es una leguleyada de abogado”, señaló.

En medio de una sesión apañada por cuatro pedidos de reconsideración para cambiar la votación, el jueves pasado, se recuerda, el Pleno del Congreso decidió destituir de sus cargos al vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, y a su integrante Inés Tello.

Al resto de miembros de dicha entidad —Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry— resolvió que se mantengan en sus puestos.

LUNES SE VOTARÁ INFORME DE DE LA HAZA

Para las 4:00 p.m. de este lunes se tiene programada, en la agenda del Pleno, la segunda votación del informe final del presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, que recomienda acusarlo constitucionalmente e inhabilitarlo de las funciones públicas por 10 años —y por consecuencia, destituirlo—. Esto, por haber mantenido en el cargo a Inés Tello.

En la primera votación, no se alcanzó los 67 votos para destituirlo. No obstante, Renovación Popular presentó la reconsideración de esa votación, y se aprobó. Pero, faltó realizar la segunda votación.

VIDEO RECOMENDADO

Jorge Montoya: Hay los votos para destituir hoy a toda la JNJ