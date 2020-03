La congresista electa Arlette Contreras (Frente Amplio) presentó una carta al presidente Martín Vizcarra donde formalmente le solicita la Declaratoria de Emergencia Nacional por el aumento de feminicidios y violencia contra mujeres, niñas y niños en el país.

En la misiva, la parlamentaria electa refiere que la violencia contra las mujeres en nuestro país “es cada vez más intensa” y afirma que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia.

Contreras recordó que en el 2018 se registró una cifra récord de feminicidios, con 149 casos, que fue superada el año pasado, donde más de 160 mujeres fueron asesinadas, mientras que en lo que va del año ya van más de 30 víctimas.

“Las respuestas tradicionales del Estado han sido siempre insuficientes porque la prevalencia de la violencia contra las mujeres, niñas y niños y los feminicidios continúan siendo muy altos. Este es un problema estructural y complejo que requiere de una atención inmediata, oportuna, permanente y especializada, y debe ser abordado como una prioridad nacional”, aseveró.

La legisladora electa también citó más cifras: 7113 casos de denuncias reportadas por violación sexual en comisarías del país en 2017, mientras que al año siguiente llegaron a 7789, mientras que los casos de violación de menores de edad atendidos por los Centros de Emergencia Mujer son de 464.

Agregó que según datos de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), en el 2018 las denuncias sobre violaciones sexuales en escuelas públicas y privadas procesadas ante el Poder Judicial fueron de 1048 casos, de los cuales 712 fueron cometidos por docentes o personal administrativo.

“Hay que precisar, además, que muchos casos no son denunciados, y si lo son las víctimas enfrentan una serie de barreras burocráticas que terminan revictimizándolas. Se requiere entonces de un sistema de justicia con procesos inmediatos, instituciones del Estado y operadores de justicia articulados, interoperables y especializados donde el bien jurídico protegido no sea menor a la libertad y presunción de inocencia del agresor. Una justicia desde la perspectiva de la víctima y no del agresor”, subrayó.

En ese sentido, Arlette Contreras culmina su carta pidiendo que además de la Declaratoria de Emergencia Nacional, se cree una comisión multisectorial permanente encargada de activar y proponer las reformas y medidas para la prevención, protección, atención integral y garantías del acceso a la justicia de las víctimas de la violencia.