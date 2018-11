La vocera alterna de Fuerza Popular, Tamar Arimborgo , cuestionó, una vez más, al presidente Martín Vizcarra a su salida del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, luego de visitar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"(...) Pedir que antes del diálogo quiere la cabeza de Chávarry , eso no me parece. Yo solo le pido (al presidente) que dé muestras claras de respetar el orden democrático y constitucional como lo ha venido diciendo", declaró a la prensa.

En la víspera, se recuerda, la portavoz fujimorista comparó al jefe de Estado con el dictador venezolano Nicolás Maduro, lo que le valió una serie de críticas.

"A Maduro le preguntaron por su forma de gobierno; y él respondió que era 'respetuoso de la Constitución y la división de poderes'", fue lo que escribió Arimborgo en su cuenta de Twitter comentando una declaración previa del presidente Vizcarra, quien reiteró su respeto a la independencia de poderes.

Esto en respuesta a unos comentarios de Alan García quien puso sobre el tapete el tema del golpe de Estado y acusó al Gobierno de encarcelar a Keiko Fujimori desconociendo, adrede, que la medida fue dictada por el Poder Judicial.

Arimborgo justificó esta mañana su comentario alegando que "en este país tenemos libertad de expresión" y aseguró que lo que escribió fue a título personal.

"El golpe de Estado no lo estoy sacando yo, lo están sacando diferentes personas. Están sacando también, diferentes medios, que las actitudes del presidente Vizcarra, no de ahora, sino de hace tres meses, que de alguna forma el pueblo que le acompaña dicen 'cierren el Congreso', y no dice nada al respecto (sic)", señaló.