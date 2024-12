López Aliaga asegura que invitará al Perú a Javier Milei

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participó del foro conservador Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se lleva a cabo en Buenos Aires.

El burgomaestre capitalino participó como orador de un panel en el que mostró su admiración por el presidente de Argentina, Javier Milei. En ese sentido, indicó que lo invitará al Perú para entregarle las llaves de la ciudad de Lima.

"He venido para llevarlo [a Javier Milei] (...) Vengo incluso a invitarlo para darle las llaves de Lima y hermanar más a Argentina y Perú, que tenemos una tradición histórica", indicó.

El alcalde de la capital peruana aseguró que existen "tres grandes amenazas": la "marea verde", en referencia al movimiento feminista; la "marea roja", con respecto a dictaduras; y la "marea negra", vinculada a la corrupción y crimen organizado.

"En Lima he encontrado un montón de gente que cobraba y no trabajaba, pero cifras espeluznantes, más de siete mil personas, de locos. Al final me he quedado con 6,000 personas que sí trabajan y cobran, pero el ahorro ha sido importantísimo, casi mil millones de soles por año, que para Lima es importante, que se han destinado a programas sociales de la gente que está muriendo", señaló.

Por otra parte, López Aliaga se refirió a las elecciones generales de 2021 y aseguró que estas no fueron transparentes. "Recién hace dos semanas nos han entregado las actas de las mesas, después de tres años de juicios, primera, segunda y tercera instancia. De locos, el Tribunal Constitucional (...) Notamos que el presidente de mesa, el vicepresidente y el vocal tienen la misma firma, pero en las miles de actas", aseguró.

