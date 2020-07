El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, solicitó a la Comisión de Fiscalización del Parlamento que se cite, con carácter de urgencia, al expresidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos, para que explique las razones de la demora en la tramitación de una donación de 20,000 litros de oxígeno de la empresa Southern a las regiones Arequipa y Moquegua.

“La propuesta de la empresa fue derivada por la Presidencia del Consejo de Ministros a Cenares, un trámite burocrático absurdo e innecesario que podría considerarse como un grave acto de negligencia y qué habría sido una de las principales causas del deceso de decenas de pacientes en los hospitales de Arequipa y Moquegua”, sostuvo el parlamentario.

Como informó Perú21, en mayo pasado, la referida empresa ofreció esta donación directamente al entonces premier lo que habría permitido abastecer de oxígeno los hospitales de ambas regiones. Sin embargo, pasaron dos meses y la donación no se concretó hasta que Zeballos fue reemplazado por Pedro Cateriano al frente del gabinete.

“¿Por qué lo hizo Zeballos? ¿Por ideología? ¿Porque no quiere que la empresa privada apoye? El expremier le debe una explicación al país, era la máxima autoridad del Ejecutivo y ha provocado un irreparable daño. La acción del Estado no fue oportuna, no esperemos que se repita la misma historia de Loreto y Arequipa en otras regiones; acá hay responsabilidad política”, agregó.

Meléndez se refirió también a la inacción del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, frente a la pandemia del COVID-19. Recordó que durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, semanas atrás, fue “irrespetuoso”

y aseguró que tenía todo bajo control.

“Hay que asegurar que los recursos que se transfieren a distintos niveles de gobierno se utilicen de la manera más correcta y oportuna. Lo grave de todo esto es que las empresas en el sur habían dado muestras de apoyar con oxígeno y no se hizo nada; es un crimen lo que ha hecho la PCM con el pueblo”, subrayó.

