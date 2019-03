Árbitros piden que declaración de ex directivo de Odebrecht no sea usada en su contra

Los árbitros Fernando Cantuarias y Franz Kundmüller solicitaron hoy al Colegiado A de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia que la manifestación del ex directivo de Odebrecht, Raymundo Trindade Serra, no sea usada en su contra en la investigación que le sigue el equipo especial del Ministerio Público.

En una audiencia realizada esta mañana, el abogado de ambos, César Nakazaki Seminario, sustentó la tutela de derechos que interpuso al alegar que la Fiscalía no le permitió participar del interrogatorio a Trindade Serra que se realizó en Brasil el pasado 22 de febrero.

Con esta negativa, argumentó Nakazaki Seminario, se le vulneró el derecho a la defensa a Cantuarias y Kundmüller, quienes -según la hipótesis de la Fiscalía- habrían recibido dinero de Odebrecht a cambio de emitir laudos arbitrales en favor de la compañía y en perjuicio del Estado peruano.

"La ley dice que, para una declaración nueva, si un abogado ha pedido estar presente, se le debe permitir participar en la diligencia", manifestó el letrado.

No obstante, como el interrogatorio ya se concretó, Nakazaki requirió que la información proporcionada por el ex ejecutivo no pueda ser usada por los fiscales para limitar los derechos de sus patrocinados, y eso incluye ordenar una detención preventiva.

"Solicitamos que no se utilice la declaración para pedir cualquier medida limitativa de derechos, incluida la prisión preventiva; la Fiscalía puede incorporar las pruebas que sean convenientes, pero para que estas sean válidas se debe hacer respetando derechos", argumentó.

El fiscal Oliver Chávez, sin embargo, explicó que se le denegó a la defensa de Kundmüller y Cantuarias intervenir en la toma de declaraciones porque -alegó- la ley solo habilita al abogado del investigado -en este caso Serra- a estar presente en ese tipo de diligencia.

"Trindade Serra tiene condición de investigado desde abril del año pasado, ante esto la ley es clara al señalar que solo se permite al fiscal y al abogado del imputado participar (del interrogatorio), están prohibidos que se apersonen otros abogados", sostuvo.

De acuerdo a una colaborador eficaz, fue el ex árbitro Horacio Cánepa quien recibió los sobornos de Odebrecht en una cuenta en la Banca Privada D' Andorra y -según su testimonio- repartió el dinero a los árbitros que beneficiaron a la compañía brasileña. Pero fue el ex tesorero internacional de la constructora, Luiz Da Rocha Soares, quien señaló que se le entregó a Cánepa hasta US$3 millones para lograr su cometido.

En febrero, el juez Manuel Chuyo ordenó el congelamiento de los bienes de cuatro árbitros que emitieron fallos en favor de la constructora. Entre ellos se encuentran Fernando Cantuarias y Franz Kundmüller, quienes han rechazado en todo momento las imputaciones.