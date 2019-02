Mercedes Aráoz cree que la bancada debería "marcar distancia" ante chats del partido PpK

La vicepresidenta y congresista, Mercedes Aráoz , consideró preocupantes las conversaciones vía WhatsApp difundidas entre los congresistas de Peruanos por el Kambio Gilbert Violeta y Salvador Heresi, así como el secretario nacional de la agrupación, Jorge Villacorta.

Aráoz opinó que estas coordionaciones “muestran una intencionalidad de hacer caer al presidente”.

“Si son ciertos [los chats] sí me preocupa porque muestran una intencionalidad de hacer caer al presidente, debilitarlo políticamente y deslegitimar su participación en el gobierno”, indicó a la prensa.

En ese sentido, sostuvo que de confirmarse la legalidad de las conversaciones, la bancada oficialista tendría que “marcar distancias” del partido Peruanos por el Kambio.

“Si alguien está manifestando esas cosas, me preocupa que quieran deslegitimar al presidente en su gestión que está avanzando en la lucha contra la corrupción”, precisó.

El último martes, Canal N y América Noticias tuvieron acceso a parte de un diálogo entre los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Peruanos por el Kambio, en el que Gilbert Violeta menciona que un jefe de campaña, como lo fueron él y Martín Vizcarra en la campaña presidencial del 2016, no implica "conocerlo todo" sobre los aportes de campaña.

Sin embargo, señala que el actual presidente de la República no consignó una limitación para que fuera apartado de cualquier competencia económica del partido.

"Me parece importante que todos tengan este dato, porque esta historia aún no ha terminado", detalló en la conversación.

Al respecto, Mercedes Aráoz destacó que la bancada de Peruanos por el Kambio ha “manifestado claramente” estar del lado del presidente Martín Vizcarra.

“Nosotros nos debemos a nuestros electores y nuestra misión como bancada es seguir apoyando al presidente (…) Nosotros queremos apoyar al presidente en su gestión, estamos trabajando por eso y somos la bancada oficialista”, aseguró.

Además, respondió a lo indicado por Gilbert Violeta en unos de los chats en los que precisó que cuando Martín Vizcarra y ella fueron incluidos en la plancha presidencial, dijeron que "no tenían dinero, pero que tenían contactos, amistades que podían apoyar".

“No sé de dónde lo han sacado porque realmente nosotros no teníamos recursos ni tampoco contactos. No estuvimos en la búsqueda de financiamiento, a mí me dieron mi financiamiento amigos míos para mi campaña que hicimos un pequeño coctelito entre nosotros”, refirió.

Otro congresista de la bancada PpK que opinó sobre estos chats fue Carlos Bruce, quien recordó que los partidos políticos son “organizaciones muy informales”, por lo que no fue necesario que Martín Vizcarra dejara constancia de que no participaría en temas financieros.

“Los partidos políticos no son corporaciones que otorgan poderes por actas detallados y específicas. Son organizaciones muy informales por decir lo menos y peor aún en medio de una campaña electoral”, sostuvo.

Para el legislador Juan Sheput, también de la bancada PpK, el chat entre sus dos colegas es de “análisis político” y no constituye ninguna acción delictiva.

“La primera impresión es que es un chat de análisis político que está analizando la coyuntura, no encuentro ninguna situación delictiva, más allá de lo que significa la propia filtración. Creo que va a pasar como algo anecdótico porque no tiene nada que ver con ningún tipo de complot”, señaló.