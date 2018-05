El congresista Marco Arana (Frente Amplio) defendió a Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), quien estuvo como observador de las elecciones en Venezuela . “Si fue un viaje particular, no hay ningún inconveniente”, declaró a Perú21.

Asimismo, dijo que “los procesos de veeduría contribuyen a la transparencia de los mecanismos fraudulentos que pudieran haber”. “Si se ha hecho en el marco de actividades particulares, no hay nada de malo”, añadió.

Como se sabe, Quintanilla había dicho a este diario que luego de estar en Colombia tuvo “la iniciativa e inquietud de ir” a observar cómo se desarrollaban los comicios que dieron como ganador a Nicolás Maduro, y que, según él, no hubo problemas.

“Sin viáticos del Congreso, los congresistas pueden realizar actividades que no están reñidas con la ley. Si no irrogó gastos y ha sido institucionalmente invitado, no veo problema”, comentó Arana.