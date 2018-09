Villanueva: "Si no aprueban reformas para referéndum, no aprobaron la confianza"

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva , adelantó que el Ejecutivo interpretará como un rechazo a la cuestión de confianza la no aprobación de los cuatro proyectos de reforma constitucional planteados por el gobierno para que se puedan someter a un referéndum el 9 de diciembre de este año.

"Ellos han puesto el 4 de octubre como fecha máxima para que los cuatros proyectos estén aprobados y la convocatoria al referéndum, y eso juega con las fechas que hay que poner para que proceda el referéndum (en diciembre)", dijo César Villanueva , en conferencia de prensa, tras presentarse en el hemiciclo.

El primer ministro fue enfático al señalar que no pueden aprobarse una, dos o tres de las iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo sino las cuatro referidas a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la no reelección congresal, el financiamiento a los partidos políticos y la restitución de la bicameralidad.

"No es completa la confianza si las reformas no se dan. Eso, para nosotros, implica las cuatro reformas más el referéndum; (...) si no lo aprueban, no aprobaron la confianza", aseveró el primer ministro.

Durante su exposición ante el Pleno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros insistió en la necesidad de que los cuatro proyectos se aprueben para que se sometan al voto popular en la segunda vuelta de las elecciones regionales que se llevará a cabo el 9 de diciembre de este año.

"Extraordinariamente, después que el presidente anunció la cuestión de confianza, ayer se aprobó, por unanimidad, (la reforma del CNM) y lo reconocemos. Se ha hecho con unanimidad y con escasos cambios a la propuesta original del Ejecutivo. Entonces, ¿fue un mamarracho? ¿Fue, como dijeron, un disparate?", manifestó Villanueva con relación a las críticas que recibieron los proyectos del Gobierno.