Aprueban que Parlamento bicameral tenga 180 escaños

Tras varios días de debate, la Comisión de Constitución alcanzó por fin un consenso sobre la modificación del artículo 90 de la Carta Magna, que representa la piedra angular del retorno a la bicameralidad en el Parlamento.

El grupo de trabajo aprobó por mayoría –y gracias a un acuerdo previo entre los portavoces de las bancadas– que la Constitución distribuya el Poder Legislativo en dos espacios: la Cámara de Diputados, con 130 miembros, y la Cámara de Senadores, con 50 integrantes, que se renovará cada 5 años.

Para el ex senador y constitucionalista Enrique Bernales, lo óptimo era que la cantidad de parlamentarios se desarrolle en una ley y no en la propia Constitución. Sin embargo, calificó de positivo que finalmente se haya resuelto este artículo. “Lo habitual es que la cantidad de representantes se coloque en leyes electorales porque el criterio de representación es proporcional al tamaño de la población, que no es estático”, dijo Bernales.

En suma, el Parlamento contará con 180 escaños, 50 más que el número actual de congresistas. No obstante, también se acordó colocar un candado presupuestal para que la implementación de la bicameralidad en la primera legislatura 2021-2022 no supere el 0.45% del presupuesto total del sector público, que es la capacidad de gasto que tiene el Congreso este año.

Discrepancias

También se especificaron los requisitos de los candidatos al Parlamento. Para ser diputado, se necesitará ser peruano de nacimiento, gozar de derecho a sufragio y tener 25 años a más; para ser senador, la única diferencia es que se deberá tener 35 años a más.

Este punto generó polémica en la Comisión de Constitución, pues algunos legisladores, como Richard Arce (Nuevo Perú), Yonhy Lescano (Acción Popular) y Gino Costa (no agrupado), sostuvieron que era importante agregar otras condiciones, como exigencias de integridad y solvencia moral. “Se necesita que tengan una conducta intachable, porque la crisis del Parlamento es por las personas que la integran”, dijo Lescano. Sin embargo, la propuesta fue descartada.

Otro planteamiento que se desechó fue que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República también puedan, opcionalmente, postular al Senado.

Al final de la sesión, la presidenta de Constitución, Rosa Bartra (FP), aseguró que el dictamen final sobre la bicameralidad, y que será puesto a debate en el Pleno del Congreso, está casi listo. Lo único que queda por definir, indicó la legisladora, son las funciones que tendrán los diputados y los senadores. El modo de elección de los parlamentarios no estaría en la Carta Magna y se desarrollaría en una ley.