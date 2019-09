Antes de concluir ayer una audiencia más de control de acusación que se sigue contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, el juez Richard Concepción Carhuancho hizo un anuncio que puede poner en aprietos a la expareja presidencial: la Corte Suprema aprobó el pedido para ampliar la extradición de Martín Belaunde Lossio por este caso de lavado de activos en el que ambos son acusados.

Belaunde Lossio fue asesor de Humala durante su campaña a la Presidencia de la República de 2006, y también apoyó en la de 2011. Es decir, presenció de cerca las actividades políticas que hizo el Partido Nacionalista y que son investigadas por el fiscal Germán Juárez.

El exempresario se encuentra detenido en una prisión peruana desde 2015, luego de haber sido extraditado de Bolivia. Sin embargo, su repatriación se concretó por el proceso de La Centralita y luego se amplió por el caso Antalsis.

Ahora, la nueva solicitud debe ser trasladada al Ejecutivo para que, en sesión del Consejo de Ministros, sea aprobada y luego enviada a Bolivia. ¿Por qué al país altiplánico? Porque desde ahí fue repatriado cuando fugó para evitar ser investigado por el caso La Centralita.

Si la justicia boliviana accede a este nuevo requerimiento, entonces el exasesor nacionalista podrá ser acusado junto con Humala y Heredia. De hecho, el Ministerio Público pide al Poder Judicial que le imponga diez años de cárcel.

Sin embargo, lo más importante con relación al caso es que el fiscal Juárez podrá usar como prueba el testimonio de Belaunde Lossio en la fase del juicio oral.

La expareja presidencial es acusada de recibir dinero ilícito del gobierno venezolano y de la empresa Odebrecht para financiar sus campañas de 2006 y 2011, respectivamente.

Y no solo eso. Los señala de no haber declarado ante la ONPE los aportes de la compañía brasileña, que habrían ascendido a US$3 millones y provendrían de su área de coimas.

Eso fue confirmado por distintos exdirectivos de la firma, como Jorge Barata y el propio Marcelo Odebrecht.

Asimismo, los sindica de haberse quedado con parte de ese dinero ilegal y de haberlo usado para, entre otras cosas, pagar la hipoteca de su casa de Surco.

Por esos hechos, Juárez ha solicitado 20 años de prisión para Humala y 26 años de cárcel para la ex primera dama.

Factor Belaunde

¿Qué papel jugó Martín Belaunde en todo este entramado de aportes ilegales? Según la acusación del fiscal Juárez, Belaunde fue quien usó su empresa Centros Capilares para “simular” contratos con Heredia y así ella pueda justificar ingresos económicos, que en realidad sería el dinero entregado en 2006 por el gobierno venezolano del expresidente Hugo Chávez.

Por esas supuestas asesorías, la ex primera dama habría recibido US$30 mil, aunque la propia esposa de Ollanta Humala manifestó a la Fiscalía que los pagos ascendieron a cerca de US$10 mil.

El fiscal también relata que, por orden de Heredia, Belaunde creó la empresa de fachada Todo Graph con un capital de S/121,600. Si bien él figuraba como accionista, según la acusación, era la esposa del líder nacionalista la real dueña.

Por orden de ella se alquiló un local y se compró maquinaria de imprenta por US$14,500, US$90,000, US$4,000 y US$5,500. Tras culminar la campaña de 2006, y no haber ganado las elecciones, Heredia ordenó que Todo Graph pase a manos de su hermano Ilan Heredia y de su amigo de confianza Santiago Gastañadui.

En la audiencia del 6 de agosto, el propio Martín Belaunde declaró desde el penal de Ancón que se allanaba de manera voluntaria a colaborar en el proceso penal.

“Yo he renunciado expresa e irrevocablemente al proceso de extradición para este caso y he renunciado incluso al tema de la prescripción del delito y lo he hecho de manera formal desde julio de 2015”, aseveró aquella vez ante el juez Richard Concepción.

Asimismo, arremetió contra Humala y Heredia, sobre quienes dijo que tiene mucho más por contar.

“Me parece hasta bizarro ver cómo hoy día los abogados de los señores Humala y Heredia pretenden defenderme y escudarse en mí para evitar el proceso”, anotó.

Para la defensa de la expareja presidencial, no obstante, no existe preocupación porque Bolivia acceda a ampliar la extradición. “Lo que diga Belaunde, que aparentemente es un aspirante a colaborador eficaz desde hace años, no se lo cree ni el propio Juárez”, dijo Otárola a Perú21.

Tenga en cuenta

-De acuerdo a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la ex primera dama Nadine Heredia registró ingresos en sus cuentas bancarias por US$197,839 hasta 2009. Pero en una cuenta de ahorros, la Fiscalía halló US$216,062.

-Tanto Heredia como Ollanta Humala han negado haber recibido dinero ilícito para financiar sus campañas de 2006 y 2011. La audiencia de control de acusación continuará la próxima semana.

TC verá caso de Fujimori el 25 de setiembre

El Tribunal Constitucional (TC) programó para el miércoles 25 de setiembre, a las 9 a.m., la vista de la causa en la que se analizará el hábeas corpus en favor de la detenida lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, interpuesto por su hermana Sachi.

Lo curioso es que el TC fijó esa fecha ayer, un día después de conocerse la decisión de la Corte Suprema de reducir de 36 a 18 meses el plazo de prisión preventiva que pesa sobre la excandidata presidencial.

Fuentes de Perú21 indicaron que esa decisión la tomó el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien también será el ponente de este caso.

Ante Canal N, Blume negó que esté cediendo a presiones y garantizó independencia.

“Se van a venir tiempos duros y se me va a presionar igual que a otros colegas. Este tribunal es autónomo, es independiente y no acepta presiones vengan de donde vengan. Cuando uno tiene la tranquilidad de conciencia, no acepta presiones”, refirió.

En tanto, el magistrado del TC Eloy Espinosa-Saldaña dio a entender ayer que el propio Blume se había elegido como ponente en este proceso. Pero el titular de la entidad rechazó esa versión.

“Es totalmente falso que se haya afirmado que yo tendría una direccionalidad para llevar esta ponencia”, declaró.

Keiko Fujimori se encuentra presa mientras el fiscal José Domingo Pérez la investiga por lavado de activos. Según Pérez, Fujimori recibió dinero ilícito de Odebrecht para financiar su campaña presidencial de 2011.