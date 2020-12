A pocos días de cumplir un mes en Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Francisco Sagasti, ya tiene en sus manos los primeros sondeos de respaldo popular. Según la encuesta de Ipsos publicada en El Comercio, su aprobación alcanza 44%, mientras que 35% de los entrevistados lo desaprueba y 21% prefiere no opinar.

En un quinquenio en el que la confrontación política fue lo más usual de la palestra informativa, resulta inevitable comparar la aprobación del jefe del Estado con la obtenida por el ahora expresidente Martín Vizcarra en abril del 2018, a un mes de reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski, cuando logró 57%.

Con tiempos y con retos sumamente distintos a los que se le erigían a Vizcarra Cornejo en aquel entonces, Sagasti espera liderar un gobierno de transición sin sobresaltos, pese a que la pandemia de COVID-19 y los estragos económicos y sociales que esta ha causado son ineludibles. Ante ello, el analista político Luis Nunes y el director de Vox Pópuli, Luis Benavente, revisan los márgenes de popularidad del nuevo inquilino de la Casa de Pizarro.

¿Con cuánto margen cuenta Francisco Sagasti para mantener estable su popularidad de cara a lo que resta de su gobierno de transición?

“La estabilidad política y jurídica están. Tengamos claro que eso no está afectado por las encuestas. Una mejor performance de opinión pública da más fuerza, sí, pero Sagasti tiene estabilidad institucional. Tiene un respaldo popular mediano, está estable frente a la opinión pública, pero revela que no ha logrado entusiasmar. Si alguien buscó una alternativa que representara eso, pues no lo está logrando. Sin embargo, una parte de la ciudadanía está defraudada de la política, y ahí se recuerda que Sagasti no tiene cuestionamientos por corrupción o polémicas”.

Luis Benavente - Analista político

“Todo lo que ha transcurrido en las últimas semanas y meses ha creado un clima de mayor desconfianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones. Tengo la impresión de que esta desconfianza va a continuar no solamente hasta el 11 de abril o la segunda vuelta electoral, sino por un buen tiempo. Creo que hay una población sumamente decepcionada en general de las instituciones. Esto afecta a los poderes del Estado, incluyendo el Ejecutivo. A esto se le añaden los líderes de los partidos políticos. Todos están pagando estar desconectados de la población”.

Luis Nunes - Analista político

Martín Vizcarra capitalizó popularidad a partir de sus episodios de confrontación contra el Congreso. ¿Existe la posibilidad de que Sagasti eche mano a esta herramienta política?

“Espero que no sea así. No creo que sea una manera decente de ganar respaldo social. Vizcarra no tenía obra ni resultados que mostrar. No se dio la reconstrucción [luego del fenómeno del Niño costero], incluso siendo él ingeniero. Sagasti es un tipo más serio. Defraudaría que busque algún enemigo para sacar partido de él. Eso desestabiliza al país y fue una práctica de Vizcarra. La ciudadanía reprueba al Congreso, enemigos comunes unen y ese era el caso. No veo en el perfil de Sagasti algo así”.

Luis Benavente - Analista político

“Creo que no. El presidente Sagasti viene del Parlamento, no le conviene una confrontación extrema. Va a tratar de llevarse con el Legislativo lo mejor posible porque al no resolverse en el Tribunal Constitucional el asunto de la supuesta incapacidad moral permanente, la espada de Damocles sigue ahí sobre los gobernantes del Perú”.

Luis Nunes - Analista político

De cara a mantener gobernabilidad, ¿qué tanto aporta el Gabinete Ministerial encabezado por Violeta Bermúdez a la labor del presidente? ¿Ha demostrado en este mes tener la prestancia para afrontar los retos políticos y técnicos que plantea esta dramática coyuntura?

“Creo que hay que dejar al Gobierno actuar. La pandemia se le fue de las manos a Vizcarra. Hubo un show al respecto desde la presentación del caso cero el 7 de marzo o cuando se anunció el estado de emergencia el 15 de ese mismo mes. Se usufructuó la pandemia. La gestión sanitaria fue deficiente. Este gobierno está siendo más responsable. Pese a que hay varias cosas que no gustan, Sagasti y su equipo tienen un manejo más consciente de las finanzas públicas y los fondos previsionales. Su gobierno ha iniciado una demanda de inconstitucionalidad [Caso ONP]. Pero como todos sabemos la responsabilidad no es necesariamente popular. El camino de Sagasti será más difícil en ese sentido. La primera ministra Violeta Bermúdez necesita tener un perfil más definido, una agenda de prioridades que la identifique”.

Luis Benavente - Analista político

“Lo primero que se debe hacer es recordarle al Gabinete Ministerial que son un Gobierno de transición. Luego está el asunto de lo que tiene que ver con los problemas económicos y de salud. Eso va a seguir ahí. Como politólogo y analista siempre he creído en ministros que combinen rasgos políticos y técnicos. Las declaraciones del nuevo ministro del Interior, José Elice, revelan que tiene criterio más allá de lo técnico, por ejemplo. Sin embargo, algo que se le debe reconocer a Martín Vizcarra es su contacto con los departamentos del país. Sagasti estuvo recientemente en Piura, pero los ministros tienen que jugársela en provincia. La limeñización de la política puede hacer daño”.

Luis Nunes - Analista político

