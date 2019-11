A un mes de la disolución del congreso. La encuesta realizada en Lima y 15 regiones revela que el respaldo al mandatario ha bajado de 82% en octubre a 69% en noviembre. En el sur, escenario del conflicto minero de Tía María, perdió 17 puntos.

Entre las principales autoridades, solo la actual ministra de Economía, María Antonieta Alva presenta una aprobación (35%) que supera a su desaprobación (32%). Mientras que el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, presenta 18% de aprobación versus 59% de desaprobación.

Por su parte, el 49% de la población aprueba la gestión del alcalde de Lima Jorge Muñoz. En octubre, el respaldo fue de 56% de acuerdo al sondeo de Datum.





Urpi Torrado: “La gente espera resultados” [ANÁLISIS]

Se pone a prueba la gestión porque hasta el 30 de setiembre la gente sentía que el gobierno no avanzaba porque había obstrucción de un poder del Estado. Ese obstáculo ya no está y, por lo tanto, no debería haber impedimentos para que los ciudadanos vean resultados concretos en las áreas que le preocupan: seguridad, educación, salud y la economía, que es una de las razones de la desaprobación al presidente.

La región sur es la más crítica con el presidente y muy sensible al tema de Tía María, (…) claramente hay un porcentaje de descontento social. Lo que se ve ahora es una caída. La pregunta es: ¿después qué hay?, ¿otra caída o estabilidad? Diciembre es un mes atípico: Navidad, fin de año; es un mes en el que debería empezar la campaña electoral, eso tendría que darle cierto respiro al jefe de Estado y puede ser una ventana de oportunidad para que logre trabajar en esos ejes con los que se ha comprometido.