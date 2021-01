Tras la decisión partidaria de retirar la candidatura de Nidia Vílchez a la Presidencia de la República, antiguos militantes y dirigentes como Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Elías Rodríguez, y la propia aspirante, arremetieron contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), más precisamente contra su titular, Jorge Salas Arenas.

Fue Vílchez quien rompió fuegos contra el magistrado, quien dio el voto dirimente que finalmente le cerró las puertas de la contienda al Apra. “Algunos de ellos tendrían un direccionamiento a efectos de limpiar la cancha para alguien”, dijo en RPP. Mauricio Mulder, presidente de la Comisión Política del Apra, declaró que Salas “pasará a la historia como los grandes dictadores que buscan subterfugios para impedir elecciones limpias”, mientras que Elías Rodríguez, secretario general de la agrupación, acusó al ente electoral de haberse “parcializado” y de adolecer de “taras ideológicas”.

Mulder, además, precisó a este diario que el retiro de la postulación de Vílchez fue planteado por ella misma. “Ella propuso el retiro de las listas. Indicó que no estaba en condiciones de hacer una campaña sola y agregó que, aunque esta fuera descollante, no sería suficiente para salvar al partido de la pérdida de la inscripción”, comentó.

Vílchez no respondió a nuestras llamadas. Mulder, en tanto, refirió que la posibilidad de una renovación dirigencial, como han solicitado algunos militantes, “no está contemplada ni en el calendario del partido ni en el estatuto”. Añadió que el partido se abocará ahora a trabajar en su reinscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, trámite que se llevará a cabo apenas concluya el proceso electoral en curso.

APRA SIN PROTAGONISMO

El director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, comentó que si bien la decisión del JNE no fue unánime, lo que ha hecho es aplicar estrictamente lo que establece la legislación electoral, que fija un plazo para la inscripción de listas. “Siempre que alguien pierde, obviamente cuestiona y trata de dejar sentada la idea de que no ha sido una resolución jurídica, sino de tintes políticos. Es verdad que la decisión no ha sido unánime, la votación de cuatro miembros salió empate y el presidente dirimió (...). La composición del tribunal electoral hace que sus miembros no necesariamente tengan una misma interpretación de la norma”, explicó.

Agregó que es “audaz” que la ahora excandidata Nidia Vílchez señale que lo que se ha buscado con esta resolución es favorecer a determinado candidato.

“Hay que ser sinceros. Tampoco es que el Apra se muestre como un partido con alto caudal de intención de voto, el cual se le estaría quitando para favorecer a otro postulante. Hay que ser realista, el Partido Aprista no estaba siendo protagonista en esta contienda”, manifestó el experto.

DATOS:

- Los candidatos a la Presidencia de la República suscribirán el Pacto Ético Electoral –que promueve el JNE– el próximo jueves 28, en una ceremonia que se desarrollará en forma virtual.

- Además de su compromiso con el desarrollo de una campaña respetuosa y transparente, los partidos garantizarán el cumplimiento de medidas sanitarias por el COVID-19 y el uso responsable de las redes sociales, evitando, por ejemplo, la difusión de fake news.

