La bancada parlamentaria del Apra presentará una moción de censura en contra del premier, César Villanueva, quien en el Pleno de ayer indicó que el Ejecutivo conocía de la fuga del ex juez supremo César Hinostroza desde el 7 de octubre, y no desde el 17, como sostuvo luego el presidente de la República, Martín Vizcarra.

El legislador Jorge del Castillo, desde Pasos Perdidos del Congreso, recordó que Villanueva dijo hasta en tres oportunidades que el gobierno conocía de esta salida ilegal hace 10 días.

“Ayer el primer ministro dijo que el 7 de octubre tuvieron la certeza de la fuga de Hinostroza al Ecuador. Le repregunté y se ratificó. Hoy el presidente (Martín Vizcarra) apareció desmintiéndolo una vez más. Puse un tuit señalando la contradicción y PCM emitió un comunicado en la que dice que hubo un malentendido”, manifestó

De acuerdo al aprista, el premier mintió al país ya que esa versión la dio “leyendo el papel”. “Dijo el 7, no el 17. (...) Y recuerdo que dijo que él no quería privilegiar la primicia, sino la gobernabilidad”, indicó.

“¿A quién beneficiaba esperar 10 días? Yo entendí claro que el 7 el gobierno sabía de la fuga”, argumentó Del Castillo, quien espera que las demás bancadas del Congreso se sumen al documento que, aseguró, estará listo entre hoy o el lunes.

Finalmente, precisó que "lo importante es que el Perú tenga la claridad que el Gobierno no le miente". "Que no está pasando gato por liebre cambiando de versión, porque no es el único tema", acotó del Castillo.