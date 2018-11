Apra sobre pedido de asilo de García: "Si es favorable, el Perú no tiene otro camino que otorgar el salvoconducto"

El Partido Aprista, en una conferencia de prensa, respaldó la decisión de su dirigencia política y del ex presidente Alan García de solicitar asilo en la Embajada de Uruguay ante las investigaciones que le imputan los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.

"La dirección nacional del partido de Haya de la Torre ha evaluado y decidió que el presidente Alan García solicite el amparo diplomático, el asilo político, que este momento está en proceso por la República Oriental de Uruguay", señaló el congresista Elías Rodríguez.

Jorge del Castillo, quien también participó en la conferencia de prensa, señaló que el gobierno de Uruguay no requiere prueba alguna o información para decidir si le otorga el asilo a Alan García.

"No necesitan pruebas ni documentos. Ellos, como país soberano, toman una decisión que comunicarán al Perú. Si es favorable, el Perú no tiene otro camino que otorgar el salvoconducto correspondiente. Espero que todo eso se desarrolle en un clima de no crispación", manifestó.

En ese sentido, hizo un llamado para que reine la "calma" en la ciudadanía para dejar que las autoridades uruguayas evalúen la situación del ex presidente peruano.

"Podemos comprender la frustración de algunas personas, pero creo que es el momento de la serenidad [...] Por más que griten acá o por las llamadas de presidente a presidente, las cosas no van a cambiar", manifestó.

Elías Rodríguez reiteró, a pesar de la respuesta del Ministerio Público, que tenían conocimiento que en una de las tres citaciones que se habían programado para Alan García iban a proceder con una detención preliminar.

"Ha habido un plan concertado, una celada que venía ya programándose desde que se suspendió, dos minutos antes, la diligencia a la cual asistió Alan García", añadió el parlamentario.