La candidata presidencial por el Partido Aprista Peruano, Nidia Vílchez, señaló que está en la “obligación” de acompañar a su agrupación política “hasta el final” en los procesos de apelación a la inscripción de listas de candidatos al Congreso para las Elecciones Generales 2021.

“El Apra ha pasado por momentos difíciles en estos 90 años, con aciertos y errores, seguramente. Estoy en la obligación, como candidata de la fórmula presidencial, de acompañar en todo este proceso de apelaciones. He sido empoderada por la militancia a nivel nacional y también estoy en la obligación de acompañarlos hasta el final. Yo no me pongo en escenarios negativos, al contrario, soy positiva, y en ello sustentaremos en el momento en que se nos solicite”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

El exsecretario del Apra, Omar Quesada, afirmó la semana pasada que si la agrupación no logra la inscripción de su lista de candidatos al Congreso, retirará la fórmula presidencial encabezada por Nidia Vílchez para las Elecciones Generales 2021.

“Tenemos 24 Jurados Electorales Especiales, de los cuales estamos esperando sus resoluciones y nosotros apelaremos en la segunda instancia que es el Jurado Nacional de Elecciones. Yo no me rindo, en toda mi vida he podido tener seguramente caídas y me he levantado, no voy a hacer la excepción y voy a continuar ahora, acompañando a mi partido. Continúo en la campaña”, enfatizó Nidia Vílchez.

Además, consultada sobre el posible retiro de la plancha presidencial como un escenario posible, indicó que en las “dificultades” se conoce a “los verdaderos apristas”.

“Es mi deber invocar al compañero Omar Quesada. En estas dificultades nos conocemos los verdaderos apristas y sé que él nos va a acompañar también hasta el final. Tenemos una gran responsabilidad que la hemos asumido de nuestros militantes, acá no nos ha puesto nadie en particular, nos la hemos ganado con la confianza de la militancia”, resaltó la candidata.

