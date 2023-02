Raúl Noblecilla, exabogado de Pedro Castillo, presentó hoy una tacha ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para impedir la inscripción del Apra como organización política.

En su escrito, Noblecilla consignó tres argumentos que sustentan su pedido: el Apra no ha establecido en sus estatutos medidas internas para enfrentar el acoso contra las mujeres; no ha fijado reglas sobre paridad en la lista de candidatos; y al momento de su inscripción la agrupación política no habría contado con comités partidarios activos de forma permanente.

“Este es un tema legal, para uno inscribirse debe cumplir con las disposiciones del JNE y la ley; considero que hay situaciones insalvables”, declaró a Perú21 el también exasesor del congresista Guillermo Bermejo. La tacha la presentó junto a su socio Luis Barranzuela, exministro del Interior durante la gestión de Castillo.

Noblecilla fue abogado de Luis Nava, exsecretario presidencial de Alan García, fallecido líder aprista. Por ese motivo, sostuvo el abogado, tiene “más de una razón” para que el Apra no logre la inscripción, que perdió tras no alcanzar la valla en los comicios del 2021.

“Todos los que están ahora (al frente del Partido Aprista) son alanistas, guardo discrepancias con (Víctor Raúl) Haya de la Torre, pero no puedo tener ninguna coincidencia con Alan García y todos estos malhechores que intentan volver a la escena política”, refirió.

A fines de enero, el JNE notificó a la organización aprista que su solicitud de inscripción como partido político está en curso y que solo falta la etapa de tachas para confirmar su inclusión en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).