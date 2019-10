El exgobernador de Piura César Trelles Lara juramentó ayer como nuevo presidente del Partido Aprista, luego de ganar la elección interna en el XXV congreso de la agrupación política.

Junto a Trelles fueron elegidos los excongresistas Elías Rodríguez y Mauricio Mulder en los cargos de secretario general y presidente de la Comisión Política del partido, respectivamente.

La votación se realizó el último sábado en la noche, pero los resultados recién se conocieron en la mañana de ayer. Los delegados apristas tuvieron que elegir entre la lista de Trelles y la que encabezó el exembajador de Perú en Italia Carlos Roca, a quien acompañaba Jorge Villasante y Ricardo Pinedo, en los mismos cargos antes mencionados.

Algunos delegados protestaron durante la votación y acusaron de “fraude” el proceso, según videos que registraron los reclamos.

Ese mismo sábado, más temprano, Pinedo dialogó con algunos delegados que los respaldaban y aseguró que el expresidente García se suicidó para no ir detenido por “la pillería” de Luis Nava Guibert y su hijo José Antonio Nava.

Pinedo agregó que José Antonio Nava intentó comunicarse con él por llamadas telefónicas que no respondió y contó que Elías Rodríguez le recriminó por eso.

“Elías Rodríguez. Me llamó y me dijo: ‘No le has respondido la llamada, se va a molestar José Antonio Nava’”, indicó.

Dato:

- Según Ricardo Pinedo, la lista de César Trelles se impuso por 37 votos a la de Carlos Roca. El acceso al congreso fue restringido para la prensa, con excepción de la juramentación.