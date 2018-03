Luego de las declaraciones de Jorge Barata , ex representante de Odebrecht en el Perú, sobre los aportes que la empresa constructora realizó a diversos partidos políticos, la Comisión Política del Apra decidió abrirle una investigación a Luis Alva Castro , ex ministro aprista.

A través de su cuenta de Twitter, la comisión del partido anunció la medida.

"Se informa a la opinión pública que la Comisión Política del PAP ha acordado abrir proceso de investigación interna al compañero Luis Alva Castro, a su solicitud", se puede leer en el tuit.

Como se recuerda, Barata declaró que le dio a Alva Castro US$200 mil para financiar la campaña presidencial del líder aprista Alan García, en el 2006.

Tras esa afirmación, Alva Castro aseguró que no recibió ni pidió dinero de Barata o de Odebrecht.

"Con la conciencia tranquila —y de ser solicitado— me someteré a las investigaciones judiciales, fiscales y congresales, pues no tengo nada que ocultar", se lee en la misiva del ex ministro.