Apra acusa que investigación fiscal a Alan García "viola" el debido proceso

El vocero de la bancada aprista, Jorge del Castillo, expresó este miércoles que la decisión fiscal de ampliar a 36 meses la investigación que se sigue al ex presidente Alan García por lavado de activos "viola" el debido proceso, luego de que el Ministerio Público archivara el caso un año antes.

"Se están transgrediendo algunos principios fundamentales y que hacen que este pronunciamiento fiscal tenga un elemento prevaricador; toma los mismos casos de enriquecimiento ilícito de los años 90, 91 y 92 en que se investigó a Alan García, eso dio lugar a una resolución de la Corte Suprema que archivó esa denuncia en su máxima instancia", argumentó en conferencia de prensa.

Del Castillo cuestionó al fiscal José Castellano por "cambiar de parecer" con su decisión, pues en 2016 declaró que no existían indicios para indagar a García por el referido delito.

"No podemos sino protestar a esta manera impropia de hacer justicia, una manera ilegal de pasarse por encima la cosa juzgada y las propias investigaciones y buscar responsabilidades donde no las hay; hace un año este mismo fiscal declaró que no había mérito para seguir con la investigación y archivó la causa, pero un año después se desdice y extienda el tema a 36 meses, es un tema violatorio del debido proceso y el sentido común", expresó.

Por su parte, el legislador Mauricio Mulder indicó que serán los abogados del ex mandatario los que decidan si tomarán alguna acción legal contra la disposición del fiscal Castellanos.

Mulder aclaró que García se pondrá a disposición de la justicia cada vez que se lo cite y consideró que la oficina de control interno del Ministerio Público debe investigar al fiscal para conocer cómo ha hecho su trabajo.