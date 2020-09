El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza para el Progreso), y el vocero de la bancada de Somos Perú, Luis Dioses, aseguraron este domingo que no van apoyar una eventual moción de censura en contra de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

Chehade indicó que su bancada le demostrará al presidente Martín Vizcarra “como se puede ser responsable no avalando censuras”. Sin embargo, cuestionó que el Ejecutivo cuestione al Parlamento por presentar mociones de interpelación.

“Nosotros no estamos en principio por censurar a nadie, pero la interpelación es sumamente válida. Vemos que el Gobierno ha fracasado en su lucha contra el COVID-19, hay un caos económico y las interpelaciones son sumamente válidas. En principio Alianza para el Progreso no está alentando ningún tipo de censura. Vamos a demostrarle al presidente como se puede ser responsable no avalando censuras, pero tampoco se pueden molestar por ninguna interpelación”, sostuvo en diálogo con ‘Agenda Política’.

Para el portavoz de Somos Perú, Luis Dioses, “no es el momento para tomar estas decisiones” en el Legislativo debido a que el país afronta una “crisis sanitaria muy grave”. Explicó que su agrupación “tomará una decisión responsable” en torno a una eventual censura a la titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Considero que las interpelaciones a todos los ministros no es tan oportuna porque estamos viviendo una pandemia y necesitamos a los ministros en el campo de batalla enfrentando este crisis. Habrá un momento en el cual el Gobierno tendrá que responder. No es el momento de generar un enfrentamiento político”, señaló.

“Si censurar a la ministra solucionaría los problemas del país lo haríamos, pero no es así. Somos Perú tomará una decisión responsable viendo lo mejor por el Perú”, agregó.

Distinta postura tuvo la vocera alterna del Frente Amplio, Rocío Silva Santiesteban. La legisladora indicó que en su bancada han llegado al acuerdo de esperar las respuestas de la ministra Alva a las interrogantes planteadas por los parlamentarios en el debate de la interpelación antes de tomar una decisión sobre su apoyo a una eventual moción de censura.

“La ministra Alva suele no responder las preguntas, sino que sobre las respuestas plantea su propio discurso y más bien nos quedamos con varias preguntas en el tintero. En varios sentidos a varios nos ha aclarado el panorama. Acabamos una reunión de la bancada y hemos quedado en escuchar atentamente las respuestas a las preguntas antes de definir nuestra postura [sobre una posible censura]”, manifestó.

En esa línea, también se pronunció el congresista Luis Roel Alva (Acción Popular), quien dijo que su bancada no irá en contra de “afectar más la estabilidad del país”. Sin embargo, precisó que su bancada esperará que el debate culmine antes de tomar una decisión.

“Aún el debate no ha terminado, pero Acción Popular va a ser un partido prudente, responsable y así va a ser nuestra decisión. No vamos a ir en contra de afectar más la estabilidad del país”, expresó.

El viernes 4 de septiembre el pleno del Congreso de la República suspendió la sesión virtual, donde se debatía la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, hasta el próximo lunes 7 de septiembre.

El debate se programó para dos jornadas debido a que se trata de dos mociones de interpelación. La primera cuestiona las medidas dictadas por el Gobierno, tanto para la entrega de bonos como para el impacto económico en las empresas ante la crisis, mientras que en la segunda se abordan interrogantes sobre la generación de empleo y el presupuesto para el próximo año.

