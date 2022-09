Arde Alianza para el Progreso. La parlamentaria Heidy Juárez fue expulsada del partido liderado por César Acuña, luego de ser acusada directamente en un comunicado de haber grabado ilegalmente y difundido un audio de una reunión del grupo parlamentario con autoridades congresales.

“Luego de la evaluación realizada por el Comité Político Nacional de nuestro partido (APP), hemos acordado, por unanimidad, expulsarla de nuestro partido político y padrón de afiliados”, se puede leer en el comunicado.

En el comunicado se puede leer la acusación directa del partido por la grabación y difusión del audio: “Como partido, hemos llegado a la conclusión irrefutable que ha sido usted quien grabó el audio en mención”.

En la misma línea, indicaron que se evaluó la asistencia de Juárez a Palacio de Gobierno el mismo día en que se difundieron los audios, algo que, según el partido, “se suma a su reprochable actitud de encubrimiento y favorecimiento al gobierno del presidente Pedro Castillo, sindicado por nuestras autoridades como una organización criminal”.

Heidy Juárez niega haber difundido audio entre Acuña y Camones

La congresista Heidy Juárez (Alianza para el Progreso) se pronunció respecto al audio difundido entre la presidenta del Parlamento, Lady Camones, y el líder de su partido, César Acuña, donde se le escucha hablar sobre la aprobación una ley que favorezca su campaña para ser gobernador regional de La Libertad.

La parlamentaria señaló que la intención que existe con la propalación de este material es “fraccionar” al partido y a la bancada tal como con Acción Popular, pero aseguró que con ello solo van a lograr que se unan más.

“Nos quieren fraccionar como se hizo con Acción Popular, pero no lo van a lograr. Creo que no se va a lograr este objetivo, sino todo lo contrario. Nosotros los congresistas estamos muy unidos y tenemos constantes comunicaciones. No van a lograr dividir ni separar a la bancada”, declaró para RPP.

VIDEO SUGERIDO:

Al mismo estilo de los ministerios de Vivienda y Transportes, allegado al gobierno ganó obras de electrificación. Además, Fiscalía acusa al hermano del premier Torres de pactar obras en Chiclayo También, Álex Kouri queda fuera de las elecciones. Y,millones de confinados en ciudad china por brote de Covid.