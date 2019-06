APP anuncia que votará en contra de investigar a la Sunedu en el Congreso

El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, anunció que su agrupación parlamentaria votará en contra del pedido que elevará la Comisión de Educación al Pleno del Congreso para obtener, por segunda vez en un año, facultades para investigar por 60 días a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) por el proceso de licenciamiento a universidades, entre otros temas.

"Nosotros creemos que (la Comisión de Educación) ya ha tenido tiempo suficiente para investigar a la Sunedu. Crear de nuevo una comisión no es conveniente. La Sunedu está haciendo un trabajo importante para mejorar la educación superior. Ponernos a investigarlos, además de que ya se hizo, me parece que es un distractor y no es prudente", dijo Vásquez, quien también es secretario de la Comisión de Educación.

El legislador aseguró que cuando la comisión sometió a votación la moción para pedir facultades al Pleno el pasado lunes, él no asistió a dicha sesión. Perú21 informó que en mayo de 2018 el grupo de Educación también solicitó por primera vez facultades para investigar a la Sunedu por dos meses, pero cuando terminó el plazo en agosto de ese año no se concretó ningún informe final.

Para Vásquez, cualquier duda o cuestionamiento a la entidad reguladora debería ser canalizado a través de la Contraloría. Este planteamiento va en línea con lo que nos señaló el congresista Richard Acuña (APP) cuando le consultamos sobre su postura ante el pedido de Educación.

Este diario publicó los vínculos que mantienen o mantuvieron congresistas con univesidades que buscan la licencia de Sunedu para sobrevivir. En el caso de Acuña es accionista minoritario de la Universidad Señor de Sipán y su familia es dueña de la Universidad César Vallejo, ambas aún son evaluadas por la entidad supervisora.

Vea también Congreso busca investigar a la Sunedu pero parlamentarios tienen vínculos con universidades

En tanto, el vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, quien también es vicepresidente de Educación, coincidió en que en el primer pedido de facultades que realizó este grupo obtuvo el tiempo suficiente para investigar alguna presunta irregularidad en la Sunedu.

"Yo voté en abstención porque no encontré una justificación adecuada a la ampliación de la investigación. No hemos visto un informe preliminar que pueda justificarlo", señaló a Perú21.

Además, advirtió que sería peligroso que se ejerza un uso político de las facultades investigadoras. "No hay que interrumpir un proceso de licenciamiento. Vamos a cuidar que no haya uso político de la investigación, que no se sesguen las condiciones técnicas que tiene la Sunedu para evaluar", anotó.