El empresario José Nava Mendiola llegó caminando por la tarde de ayer a la sede principal de la Fiscalía, ubicada en la avenida Abancay, para confirmar ante la fiscal Milagros Salazar lo que su padre, Luis Nava Guibert, había revelado un día antes: que el exmandatario Alan García solicitó a Odebrecht que aportara a las campañas de 2011 y 2014 de Luis Castañeda Lossio.

Perú21 conoció que Nava Mendiola señaló que, efectivamente, el líder aprista se reunió con el exmandamás de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, en la casa de su padre de La Molina antes de la campaña presidencial de 2011, cuando Castañeda era candidato por Solidaridad Nacional (SN).

Nava recordó que el exjefe de Estado solía llamarlo para que preparara parrilladas y así una cita se desarrollara de manera más amena y cómoda, como la que tuvieron aquella vez y en la que también participó el exburgomaestre. Pero Nava Mendiola no era parte de la negociación –según su versión–, sino solo un testigo ocasional por ser el encargado de la cocina.

En ese encuentro, que habría tenido lugar a inicios de 2011, el exmandatario convenció a Barata de que colabore con la causa y el exejecutivo brasileño, quien desde hace dos años es el principal delator del caso Lava Jato en Perú, accedió. Se comprometió a contribuir con US$200 mil.

PRESTÓ SU AYUDA

Según las fuentes de este diario, José Nava reconoció que tuvo una mayor participación en la campaña de 2014. Contó que en una reunión a mediados de ese año, otra vez en la casa de su papá, se hizo un “agasajo” a Castañeda Lossio.

Esa vez no hubo parrillada, pero sí se ofreció un seco de pato, plato insignia de la ciudad natal del ‘Mudo’: Chiclayo.

Y ahí el entonces candidato manifestó su “fastidio” porque se había enterado de que Odebrecht había aportado a la campaña de Susana Villarán, que buscaba la reelección. Fue entonces cuando le pidió al exjefe de Estado que intercediera para tener nuevamente el apoyo económico de la constructora. Y así fue.

Nava Mendiola dijo que le sorprendió la “desesperación” con la que el entorno de Castañeda pedía el dinero. Y esas exigencias eran canalizadas por Jorge Zegarra, quien en ese entonces era asesor de la ex autoridad edil.*

“Zegarra me llamaba insistentemente, decía que mi padre no contestaba las llamadas y que los brasileños no entregaban el dinero”, relató.

José Nava dijo que él intercedió en algunas ocasiones para comunicarse con Barata y que le consta que el dinero fue entregado por la compañía. Incluso, de acuerdo con las fuentes, dijo que él también hizo un aporte. Aunque en los registros de la ONPE el único abono que figura de su parte es al Partido Aprista en 2015 por un monto de S/30 mil.

VUELVE CASO EL FRONTÓN

El colaborador eficaz 2017-007-4 reveló que el expresidente Alan García entregó una coima de US$25 mil al fiscal Mario Gonzales Díaz para que archive la investigación en su contra por la matanza de 133 reos del penal El Frontón, ocurrida en 1986, durante su primer gobierno.

El portal IDL-Reporteros difundió el testimonio del delator, quien detalló que en 2003, Genaro Vélez, entonces abogado de García, organizó una reunión con el fiscal en su casa, a la que concurrió el líder aprista junto a su entonces asesor y socio Luis Nava Guibert.

De acuerdo a ese testimonio, Gonzales Díaz ofreció archivar el caso, pero dijo que tenía miedo a ser descubierto y perder su trabajo.

García, según el colaborador, le expresó que no se preocupara. Finalmente, en 2004, el fiscal Gonzales dio por concluida la investigación y limpió al exmandatario. Ricardo Pinedo, exsecretario de García, dijo que no existían pruebas de esa supuesta coima.

TENGA EN CUENTA

- Perú21 se comunicó con Raúl Noblecilla, abogado de José Nava, quien señaló: “Con este testimonio se da, indudablemente, un paso adelante en la investigación”.

- Según un colaborador eficaz, en 2014 Odebrecht entregó US$500 mil en aportes a la campaña de Luis Castañeda Lossio.

*ACLARACIÓN: En la edición impresa de hoy se consignó por error el nombre de Giselle Zegarra, exfuncionaria de la gestión de Luis Castañeda y también investigada en el presente caso.