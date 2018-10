Aportante de FP narra cómo habrían utilizado su nombre para encubrir dinero

Desde la clandestinidad, Patrizia Coppero del Valle, una de las 20 personas con orden de detención preliminar debido a la investigación por presunto lavado de activos a Keiko Fujimori, contó cómo se realizaron sus aportes por más de S/79 mil a la campaña presidencial de 2011 para el partido fujimorista, entonces Fuerza 2011.

La pesquisa a Fujimori es por presuntamente encubrir el aporte de Odebrecht y de otras fuentes desconocidas, a través de aportantes fantasmas y 'pitufeo', fraccionamiento del dinero para no levantar sospechas.

Coppero, ex gerente ejecutivo de Office USA SAC, dijo a Cuarto Poder que nunca tuvo acceso al dinero que aportaba y que solo firmaba los vouchers que su ex esposo Giancarlo Bertini Vivanco, también aportante de FP por S/171 mil y con orden detención, le entregaba.

“Los aportes que a mí me hicieron firmar, pensaba que era dinero de nosotros, del patrimonio familiar, y lo hacía con gusto en ese momento para aportar a la campaña (de Fuerza 2011), para que no salga (Ollanta) Humala de presidente, no tenía idea que provenía de otra fuente que no fuera la nuestra”, expresó.

“Yo no tenía ningún acceso a las cuentas, todo lo veía mi esposo”, agregó.

La resolución de detención preliminar destaca a un personaje: Daniel Mellado Correa que cumplía la función de “una especie de burrier o mula del dinero a lavar” y que “como dependiente de la empresa Office USA SAC, de propiedad del ex matrimonio, habría depositado casi US$500 mil a las cuentas de Fuerza 2011 por orden de sus empleadores".

Al respecto, Coppero del Valle dijo que Mellado Correa pudo actuar bajo las órdenes de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del ex premier y ex secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama.

“Yo sabía también que (Mellado) le hacía favores al señor Yoshiyama, que era nuestro vecino, puerta con puerta, en el local comercial que nosotros teníamos”, manifestó

La empresa de Jorge Yoshiyama era vecina a la suya y de su ex esposo en un centro comercial en Surquillo. Agregó que su ex pareja tenía una relación de amistad con, porque el sobrino de Jaime Yoshiyama le pagó las deudas que tenía la compañía.

"(Bertini) Tenía varias deudas y con muchas personas, lo cual yo lamento mucho porque no tenía mucha información de eso y sé que Jorge Yoshiyama le compró esa deuda. Entonces, yo me imagino que él le debía favores o podía hacer varias cosas que él le pidiera por ese favor", sostuvo.