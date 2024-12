Anulan sentencia a Vladimir Cerrón por caso Aeródromo Wanka

El Tribunal Constitucional (TC) decidió anular la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva contra Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Wanka.

El dueño de Perú Libre se encuentra prófugo de la justicia desde octubre del año pasado luego de que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín determinara su prisión por este caso y su inhabilitación para asumir un cargo público por el mismo periodo.

La decisión del tribunal que declara fundado el recurso de habeas corpus que interpuso la defensa de Cerrón fue acordada por mayoría. Los magistrados Gustavo Gutiérrez, Francisco Morales, Pedro Hernández y Helder Domínguez votaron a favor de anular la condena, mientras Luz Pacheco, César Ochoa y Manuel Monteagudo se pronunciaron en contra.

Según el escrito, la Sala de Apelaciones de Junín no especificó el tipo de delito que se le imputó al exgobernador regional y no especificó adecuadamente su decisión por la que el proceso contra el exgobernador de Junín no se declarara prescrito, vulnerándose el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales.

Por ello, ordenó a la sala de juzgamiento emitir un nuevo pronunciamiento, considerando lo antes expuesto y determinando si el proceso penal sigue vigente o, de lo contrario, se archiva.

Imagen

Desde su prolongada clandestinidad Vladimir Cerrón se pronunció sobre esta decisión del TC a través de sus redes sociales.

“El TC es estos últimos tiempos la reserva moral de la justicia peruana”, escribió el prófugo de la justicia.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO