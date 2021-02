Antonio Pratto, conocedor de la industria farmacéutica, da alcances de por qué el gobierno de Vizcarra no cerró contratos para la compra de vacunas.

¿Cuál es su reflexión después del escándalo de las vacunas?

Desilusionado y frustrado porque desde junio del año pasado el Comando Vacuna salió a los medios a informar que hacia diciembre de 2020 iba a haber tres o cuatro vacunas aprobadas y que el Gobierno debía cerrar acuerdos con los laboratorios porque la demanda iba a ser grande. No firmaron nada.

¿Qué pasó en la negociación con AstraZeneca?

Nosotros dijimos ‘¿qué pasa acá?’. O es un equipo negociador muy inexperto o muy inepto porque no podía ser que todos los países: Ecuador, Costa Rica, Panamá –y no digo Chile porque ellos son el ejemplo de cómo hacer las cosas– cerraban contratos y nosotros no. El 17 de setiembre se firmó un acuerdo con Pfizer y unos días después rechazaron la vacuna de AstraZeneca –que era el laboratorio que más información tenía– y usaron la excusa de la muerte de una persona que tuvo una enfermedad neurológica. Los expertos externos al estudio dijeron que no tenía nada que ver con la vacuna y que siguieran adelante. Pero en el Perú lo rechazaron. Perdimos 30 millones de dosis. Ahora, con estos eventos, se presta a la suspicacia de algún interés para que Sinopharm ganara más tiempo para tener su vacuna lista. Eso tendrá que ser investigado.

Vizcarra formó un comité multisectorial. ¿Para qué?

Tenía la intención de acelerar las negociaciones. Estaba conformado por Cancillería y el Minsa. Los del Minsa decidían qué vacunas se compraban. Y cada vez que salíamos a los medios a preguntar por qué no compran la vacuna, siempre había una voz del Minsa que decía “estamos tratando de comprar la mejor vacuna y más eficaz”. Y lo que compraron no fue lo más eficaz ni lo más seguro. No digo que la de Sinopharm sea mala, pero no es la más eficaz. Creo que (Minsa) dio muchas excusas para no comprar otras vacunas. Ahora debemos cerrar contratos con otros laboratorios para no depender tanto de Sinopharm.

¿Otros laboratorios pueden dejar de negociar con el Perú?

Esperemos que los otros laboratorios no retrocedan, pero sí lo van a tomar con más cautela. Esto va a depender mucho del nuevo Canciller y del nuevo ministro de Salud. Ambos van a jugar un papel importantísimo. A nivel internacional, Allan Wagner tiene que restablecer la confianza con los equipos negociadores de los laboratorios. El ministro Ugarte tendrá que retomar la confianza de la población y ofrecer un cronograma de vacunación tentativo para que la gente sepa cuándo se va a vacunar.