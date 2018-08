La empresaria Maria del Carmen Izaguirre, esposa de Antonio Camayo , señaló esta noche que las menciones que tuvo su pareja sobre el presidente Martín Vizcarra en todos los audios que se han difundido fueron producto de fanfarronería.

La también fundadora de Iza Motors explicó que ella se encontraba al lado de su esposo cuando este dijo por teléfono que se acababa de reunir con el presidente y que este "fanfarroneó" al respecto para "que lo dejen de fastidiar".

"Lo de Martín Vizcarra han sido fanfarronerías de Antonio. Yo estaba al lado de mi esposo cuando él dijo eso [que salía de Palacio donde se había reunido con Vizcarra]", sostuvo en una entrevista para ATV.

"Le dije oye por qué dices eso y él me dijo que lo hacía para que lo dejen de fastidiar", detalló.

Asimismo, Izaguirre no afirmó ni negó que su esposo conociera al primer ministro César Villanueva. Dijo que no podía hablar sobre algo que no conocía.

Respecto a lo dicho por el periodista Phillip Butters quien señaló que denunciará a Iza Motors por utilizar su nombre sin su consentimiento y que tuvo duras palabras para su hoy detenido esposo, la empresaria dijo que prefería guardar silencio por el cariño que le tiene a la esposa del locutor.

Sin embargo, dijo estar "muy decepcionada" por las palabras que este tuvo hacia Antonio Camayo pese a que trabajaron juntos por 8 años.