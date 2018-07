En medio de las innumerables conversaciones entre el cuestionado juez César Hinostroza y el detenido gerente general de la empresa Iza Motors, Antonio Camayo , saltó a la luz que el empresario acudió a la boda de Chacón.

Y aunque el vocal supremo no asistió, sí preguntó por la ceremonia. Camayo le contestó muy resuelto que "le mandan saludos los amigos". La escucha telefónica se registró el domingo 27 de mayo. Esta es la transcripción de la conversación:

Camayo: Doctor.

Hinostroza: ¿Aló?

Camayo: Sí.

Hinostroza: Toñito ¿Cómo estás? ¿Qué tal?

Camayo: Bien, acá…

Hinostroza: Cómo… ¿Hasta qué hora te quedaste ayer?

Camayo: No, de ahí me tuve que ir al matrimonio de Chacón.

Hinostroza: Ah, verdad, no… ¿Qué tal estuvo el matrimonio?

Camayo: Sí, bueno. Hubo mucha gente conocida ahí, le mandan saludos los amigos.

Hinostroza: Ya, ya, ya. Sí, no conviene ir pues, cualquier motivo ¿no?

Camayo: Claro.

Un día antes, el sábado 26 de mayo, se casó la congresista de Fuerza Popular Cecilia Chacón con Jacques Rodrich Ackerman, candidato a la alcaldía de Miraflores por su mismo partido, en el fundo Mamacona.