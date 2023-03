Bajó el nivel de las protestas pero el Corredor Minero del Sur continúa paralizado, aparentemente, sin ninguna solución. Iván Arenas, analista político, explica la situación.





¿Qué está pasando en el corredor minero?

Hay un riesgo permanente para el Corredor Minero del Sur. En San Rafael, la operación está recién funcionando, entendiendo que las comunidades del distrito de Antauta están a favor de la ejecución porque genera 4,500 empleos de manera indirecta. Sin embargo, varias de las comunidades que no son parte del área de influencia se ponen en contra y bloquean carreteras, lo que hacen es obligar a paralizar las operaciones.





¿Cómo afecta esto?

Afecta con la falta del transporte de minerales, no solo para San Rafael que no puede sacar el cobre, sino también a la minera Las Bambas, que tampoco lo puede hacer. Entonces, están produciendo lentamente pero no pueden transportar ni exportar el estaño.





¿Esta resistencia es política?, porque varias autoridades del corredor minero forman parte de Perú Libre.

Por supuesto, porque hay varias autoridades que están en contra del desarrollo, en contra de la ejecución de proyectos mineros, básicamente por ideología. Hay, evidentemente, asesores dispuestos a generar mayor conflicto, que tejen redes con algunas comunidades para sacar mayores beneficios.





¿Se ha visto presencia del Ejecutivo?

Acuérdate que este es un gobierno de transición, aún no ha hecho grandes acciones. Por la propia dinámica de la conflictividad no se ha podido desplegar la PCM y Energía y Minas. Necesitamos una nueva forma de entender la conflictividad social.





¿Cuáles son las empresas mineras que en estos momentos ven sus operaciones en riesgo?

Todo el Corredor Minero del Sur, donde está el 50% de la producción minera de cobre. Ahí está Antapaccay, Las Bambas, Constancia, San Rafael. El corredor minero es un activo crítico y estratégico para que el país pueda funcionar. Si, de alguna manera, ese activo estratégico sufre un daño o es amenazado o bloqueado, el Perú sufre consecuencias económicas; hasta ahora, el Corredor Minero del Sur sigue bloqueado a merced de algunos grupos.