Anthony Laub: También falta voluntad política

Que se anuncie que va a haber una reducción en los procedimientos administrativos es algo que se pide desde hace tiempo y va a ser una muy buena señal para la inversión, pero debería ser extendido a todo el sector energía y minas. Esto no solo debería hacerse en minería, sino también en las industrias de electricidad, petróleo y gas.

A nivel conceptual el anuncio es positivo y felicito esta parte del discurso en la que se cae en cuenta de que la burocracia es un problema, pero aunada a la eliminación de la misma tiene que existir la intención del Ejecutivo de sacar adelante los proyectos. No puede suceder que un gobierno regional paralice o diga “no quiero este proyecto”. El destrabe tiene que ver con voluntad política. Si no tienes voluntad política para sacar proyectos, no importa cuántas reglas facilites.

Proyectos como Conga o Tía María cumplían con todos los requisitos de ley. En estos se tomaban todas las precauciones, se resolvieron todas las observaciones y no han salido básicamente por voluntad política y por falta del cumplimiento de la ley.