El experimentado político se explaya sobre la presidenta, el expresidente y los que ya se sienten presidenciables. Y presenta su libro Desarrollemos el Perú. Una propuesta para la unidad. Una publicación que es también una demanda: que los candidatos promercado sumen fuerzas electorales con miras al futuro.

No hay elecciones, pero ya hay candidatos.

No podemos estar desperdigados. Hay un montón de partidos que todavía están en proceso de inscripción. Esto es la locura.

¿Qué le diría a los Chiabra, los Cateriano y demás candidatos?

Sin cuestión de nombres les diría a todos que se unan. Necesitamos alguien que sepa gobernar y que sea honesto. Ya nos pasó en 2021. Hicimos la Coordinadora Republicana para tratar que se unieran. Hacer de bisagra.

Y terminaron creando más candidatos.

Fracasamos por los egos. Una pena. Nadie quiere juntarse con el otro. Los mensajes y el pensamiento son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Antes estaban en las antípodas el socialcristianismo y la socialdemocracia. Hoy día están muy juntas. En este mundo moderno todos han migrado al centro. Y este se ha tugurizado.

El sentido común ha crecido al centro pero la tendencia en la región es que las elecciones se polaricen.

Necesitamos que se unan quienes creen que la inversión genera trabajo y que el trabajo genera bienestar. Si no nos unimos vamos a repetir el 2021.

Ántero Flores-Aráoz fue el primer ministro del gobierno de Manuel Merino de Lama, quien asumió la presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra. (Foto: Mario Zapata / El Comercio)

¿Qué tanto importará electoralmente el tema identitario?

Yo creo que no es determinante. Casi todos los de la costa tienen origen andino. Y se han dado cuenta de que los emprendimientos han ido generando bienestar. No hay familia en la sierra que no tenga familiares en la costa.

Salvo que lo inhabiliten, ¿Castillo podría eventualmente candidatear desde prisión?

Creo que la gente es consciente de que ha habido corrupción, aunque aún no sea tan evidente para algunos. Por ahí podría haber una ventana de oportunidad. Por eso es muy necesario que la investigaciones y los procesos judiciales se apresuren. No podemos estar con juicios de años y lustros como Chavín de Huántar y El Frontón.

¿Quién heredería el castillismo?

Tengo mis dudas. Ha habido mucha información de las tropelías de su familia. Eso también genera rechazo. La gente ve cómo llegaron al poder para lucrar.

¿Que le recomendaría a la presidenta?

La presidenta está en una posición sumamente difícil. No te olvides que ella llega en una plancha presidencial roja. Y sabe perfectamente que si sigue por ese camino se jode el país. En consecuencia, ella está en un parteaguas, sabiendo que tiene que sonreír con unos y tiene un actuar por el bien del país con los otros. Y tiene un gabinete más que potable. Ahí tiene a alguien que la esté supliendo razonablemente bien, que es el señor Alberto Otárola.

¿Cree realmente que él gobierna más que ella?

Por lo menos eso da la impresión. Quizá se ponen de acuerdo. Pero el que está dando la cara es él. Se comunica bien. Ella tiene muchas ventajas, pero no las hace valer. Es la primera mujer en la Presidencia. Cómo llegó es otra cosa. Pero le está faltando algo de garra. Y no está aprovechando su origen andino ni el ser quechuahablante. Lamentablemente, no ha sabido comunicar al mundo lo que ha sucedido en el país.

No puede viajar. Quizás se esperaba mensajes más contundentes contra el feminicidio, la delincuencia y los líos con Boric y Petro.

Lamentablemente, no ha puesto un canciller senior. A la canciller aún le falta mucho recorrido. Torre Tagle se ha convertido en una Cancillería silente. Afuera piensan que el golpe fue contra Castillo. Se les aconsejó que saliera un grupo de embajadores extraordinarios. Acá necesitabas un tema con bombos y platillos. ¿Cómo es posible que aún no retiren al embajador del Perú en Nicaragua? En junio tienen la oportunidad de enviar por todo el mundo a un diplomático senior que viaje con el BAP Unión y haga conferencias de prensa en cada puerto. Tampoco hay prevención en temas como el próximo Niño y las próximas protestas. Hay temas de reconstrucción, pero muy lentos. Otro tema es la Convención Minera PDAC en Toronto, donde la exposición fue al parecer muy exitosa. Se dieron garantías a la inversión, pero acá no se comenta nada. Eso debería traducirse en facilidades para la inversión. Nadie más en el mundo tiene una cordillera llena de minerales como el Perú.

Eso menciona en su libro.

El Perú es un país minero, no un país agrario. Tienes que cambiarle el chip a la gente que tiene una imagen negativa de la minería. En 2016, cuando hicimos el partido Orden, armamos un plan de gobierno serio. Se juntaron más de cien profesionales. Y ahora lo pongo a disposición de todo el mundo.

¿Qué ha cambiado desde 2016?

Nuestra visión de país sigue siendo la misma. También los lineamientos para salir de la crisis son los mismos. El orden es la ley y su cumplimiento. Y eso es lo que necesita el país. Pero también lo actualizamos y aggiornamos a estos tiempos. El que quiere que lo use: acá está. Si quieren lo toman, si no lo dejan o lo mejoran. Es solo un aporte a la ciudadanía y ojalá sirva como un nexo para la esperada unidad.