Ántero Flores-Aráoz: "La democracia no puede ser idiota, porque el término ‘tonto’ me parece muy poco”

Estamos atrapados por la inseguridad.

Y con una cuestión que no tiene postergación, que es APEC. Y, sin embargo, hay gente en el Perú que está torpedeando esa reunión con los anuncios de paralizaciones que a veces llevan a cosas violentas. Ahí hay un tema que no se está enfrentando como debería ser.

Recuerdo que en 2008 hubo una manifestación anti-APEC, pero el Gobierno la mantuvo a raya.

Así es. Y lo mejor sería que no existiera. Como dice el refrán: “Los trapos sucios se lavan en casa”. No invitas a tu casa para lavar los trapos sucios.

Empezó como una demanda legítima de transportistas, pero el paro se ha distorsionado.

Se ha vuelto politiquera. Es verdad que comenzó como una protesta legítima. Protestamos porque el Gobierno no está haciendo lo necesario para enfrentar a la criminalidad organizada; pero esa plataforma de lucha ha ido variando. Hoy en día, el tema de la seguridad es una partecita, pero lo principal es el enfrentamiento con el Gobierno, y eso es malo cuando tienes una convención tan importante como APEC.

A propósito de APEC, la infraestructura estatal alrededor del Puerto de Chancay y el nuevo aeropuerto no van al mismo ritmo.

Lo peor hay que decirlo. Tanto en el caso del aeropuerto como en el Puerto de Chancay la inversión privada o extranjera ha caminado a velocidad de crucero. Sin embargo, las obras del Estado que complementan el aeropuerto y el puerto no han caminado a ese nivel y estamos en pañales. La velocidad es casi de tortuga. Han debido ir en paralelo. Han tenido que poner puentes provisionales.

¿Qué debería hacer este Gobierno en APEC?

Yo no soy penalista, pero, cuando alguien te está anunciando protestas y manifestaciones en lugares en los que hay suspensión de garantías, eso ya es un intento de delito. Incluso cuando te hablan de impedir el tránsito de vehículos, sean de carga o de pasajeros, y te lo están anunciando previamente… Hay que estudiar la parte penal para no esperar a que ello se produzca. Hay un intento de cometer actos que son delictivos.

¿Se necesita más inteligencia y más recursos?

Llamaría a todos los policías que han sido directores generales o ministros del Interior que han sido exitosos para hacer un consejo consultivo y revisar todo lo que se está haciendo y lo que se podría hacer. Pregúntales a los que saben, a los que han sido exitosos, a los que ya pasaron por ahí satisfactoriamente.

“ME DA PENA (ALEJANDRO TOLEDO)"

Como exministro de Defensa, ¿qué piensa de la anunciada compra de aviones?

Mira, hay cosas que son indispensables y urgentes, y hay cosas que son necesarias. ¿Urgente qué cosa es? Tienes un fenómeno de El Niño que se anuncia muy fuerte; tienes escasez de lluvias en algunas zonas; tienes también zonas sísmicas y anuncios de que podría haber un terremoto catastrófico, sobre todo en el centro del Perú por el silencio sísmico de tanto tiempo y la placa de Nazca. Entonces, si tienes esos peligros, lo lógico es que tengas muchos helicópteros operativos que puedan ayudar a llevar medicinas, comida y abrigo a ciertos lugares. Entonces, tienes que comprar los helicópteros necesarios, porque los que tenemos ya tienen muchos años. Y las reparaciones en Ucrania sabemos que en estos momentos no se pueden hacer.

Y, por otro lado, los aviones…

Por otro lado, tienes también material aéreo, cazas y bombarderos para una Fuerza Aérea con un montón de años. Y más te cuesta la reparación y el mantenimiento que comprar nuevos. Es muy costoso mantener estas cosas que ya son antiguas. Lo lógico es hacer una renovación, porque ya nuestra Fuerza Aérea no parece Fuerza Aérea, sino infantería. No hay cosas que vuelen con seguridad y operatividad. Entonces, si tienes que renovar —y es necesario también hacerlo, aunque no sea indispensable como lo otro—, pues hazlo buscando financiaciones a largo plazo y a bajo interés. El tema no es cuándo lo compras, sino cuándo lo pagas. Págalo a cuotas, durante muchos años y con intereses que sean lógicos.

Quizás el Gobierno tiene que ganarse la confianza.

Más que generarse confianza tiene que acreditarle a la colectividad eficiencia. Tengo que ser eficiente, porque la historia no se escribe el día de hoy, la historia se escribe en el mañana.

El Poder Judicial ha ordenado la disolución del Movadef por ser la fachada de Sendero Luminoso.

La democracia no puede ser idiota, porque el término ‘tonto’ me parece muy poco.

Igual, en el caso del partido A.N.T.A.U.R.O. ¿Qué le parece la decisión de la Corte Suprema de declararlo ilegal?

Me parece una decisión adecuada y dentro del marco legal. No nos olvidemos de que este señor por calles y plazas ha hablado de fusilar al hermano y de ejecutar a tales o cuales. Estaba haciendo una oferta electoral a base del ejercicio delictivo. Eso tampoco se puede permitir.

La democracia peruana fue tonta muchas veces.

Y lo peor es que ha sido reincidente y reiterante.

Hablando de eso, se inició el juicio a Martín Vizcarra.

Como abogado espero que se llegue a determinar cuál es la verdad. Si ha cometido delito, pues que se sancione. No puedo hablar de cosas que todavía no están probadas. Hay que esperar. Que este proceso termine como debe ser: acreditándose lo que se le imputa y sancionándolo por lo que hubiera hecho.

¿Le da pena Alejandro Toledo? Fue presidente del Congreso cuando él fue presidente.

Claro que me da pena. ¿Por qué se metió en todas estas cosas? Quien ha sido presidente del Perú tiene un honor inmenso; tiene una pensión, un carro del Estado con chofer, tiene un asistente; tiene su vida arreglada de por vida. La verdad no entiendo qué necesidad tenía de cambiarse de una buena casa en Surco para irse a Casuarinas. ¿Por qué tener una oficina preciosa en el sitio más caro del Perú? ¿No hay otras oficinas? ¿De dónde peccata mía? Me da pena que una persona que ha presidido el Perú tenga que llegar a los tribunales y ser sometida a una condena. La verdad, me da pena.

¿El PPC se reinventa?

Siempre le he tenido muchísimo cariño. Ojalá que el PPC recobre su raigambre socialcristiana y el gran prestigio que tuvo. Le deseo lo mejor.

¿Cómo evitar que se repita el escenario de 2021?

Lo importante es que los partidos de centro puedan juntarse, que bajen los egos, que se entienda que hay que buscar la unidad en el país de los que pensamos igual. ¿Por qué estar divididos en tantos partidos? Por los egos todos quieren decir ‘sí, nos unimos, pero si van detrás mío’. Ser más generosos y más humildes. Acá no hay salvadores.

