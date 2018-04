Ántero Flores Aráoz: "Hay partidos que no seleccionan bien a sus candidatos"

El regreso de la bicameralidad es un tema que está sonando en los últimos días. Al respecto, el ex presidente del Congreso consideró que es una oportunidad para que el país vuelva a tener dos cámaras que permitan aprobar leyes de manera más reflexiva.

El presidente Vizcarra ha puesto el tema de la bicameralidad en la agenda.

Desde hace mucho tiempo se han presentado proyectos en el Congreso para el regreso de la bicameralidad. Lo que no hizo Vizcarra (en la entrevista a CNN) fue dar la precisión oportuna de para cuándo se iba a aplicar este retorno.

¿Considera que es momento del regreso de este sistema?

Sí. Hoy vemos que con el sistema unicameral entre gallos y medianoche se hacen barbaridades como aprobar el proyecto sobre la publicidad estatal en medios privados. En realidad, el Congreso está entrando en populismos.

¿Qué beneficios traería?

Dos cámaras, cuando ven las cosas, lo hacen con más tranquilidad y eso genera mayor seguridad. Cuando se aprobó la unicameralidad, se hizo un cambio en el Reglamento del Congreso para que se realicen dos votaciones de un dictamen, eso con la finalidad de dar una mayor reflexión. Lamentablemente se prostituyó y la mayoría de proyectos los dispensan de segunda votación.

Pero hay quienes no están de acuerdo porque no confían en el Legislativo.

El Congreso nunca ha sido monedita de oro para gustarles a todos. En el mundo los parlamentos no generan mucha simpatía, pero son necesarios para evitar el autoritarismo del Ejecutivo. Si hay dos cámaras, tendremos una más reflexiva, que sería el Senado.

En Fuerza Popular no hay respaldo para la propuesta.

Creo que hay dos motivos para que no acepten: primero es que quieren defender una propuesta de ellos que fue la unicameralidad, y lo segundo es que son 130 congresistas y deciden todo en una sola cámara, así que quizá les perturba que haya una cámara que revise, pero la verdad es que hay que balancear la rapidez con que se debe aprobar una norma con la seguridad jurídica que te dan dos visiones.

¿Habría temor de perder el poder que tienen ahora?

Igual lo van a perder porque, a partir de 2021, nadie le garantiza que van a tener lo mismo que ahora. Además, esto se aplicaría todavía en ese año.

Otro tema que ha tocado el presidente es el voto preferencial.

La reforma no solo debe ser voto preferencial. Debe ser con una serie de cosas que obligue a las agrupaciones políticas a seleccionar mejor a quienes propone, porque algunos parece que tuvieran prontuariado y no un currículum vitae. Hoy creo que si postularan gente como Ernesto Alayza, Mario Polar, Manuel Ulloa, entre otros, ninguno saldría. Por eso la reforma tiene que incluir otros puntos que obliguen a las agrupaciones políticas a seleccionar mejor a los candidatos.

¿Mejores filtros?

Sí, hay partidos que no seleccionan bien a sus candidatos. Hay que tomar en cuenta que cuando las agrupaciones presentan a alguien, sea para el Congreso, alcaldía, gobierno regional y otros, están avalando la honorabilidad y el prestigio de esa persona.

Últimamente se han conocido casos de congresistas que habrían mentido en sus hojas de vida.

Quienes se comportan mal deberían no solo recibir una sanción. Creo que tienen que perder hasta la curul. Es lamentable lo que sucede, porque se escudan, se blindan y eso no está bien.

Se habla del blindaje a algunos congresistas.

Ha revivido la frase “otorongo no come otorongo” y es verdad. Cuando decisiones de tipo ético se toman por los compañeros, es difícil tomarlas si te ves todos los días (con la persona acusada), se crea un vínculo de amistad. Es bien fregado y controvertido poder castigar a un par. Por eso, para el Ministerio Público y el Poder Judicial, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura para sancionar y destituir fiscales y jueces.

¿Entonces, la Comisión de Ética no debería estar formada por congresistas?

Yo creo que lo que podría hacerse es algo que se ha propuesto en el Congreso y es que esta comisión sea extraparlamentaria, conformada por personas de muy buen nivel ético, moral, profesional, con un currículum importante.

¿Esto va a afectar a quienes postulen para 2021, principalmente Keiko Fujimori?

Que los congresistas sean tan cuestionados es algo que le van a sacar en cara a Keiko Fujimori durante toda la campaña presidencial y lógicamente eso pasa factura, y cuán grande sea, no lo sé, pero sí la habrá.

Cambiando de tema, ¿cuál es el balance de Vizcarra en el sillón presidencial?

Lo veo positivo porque no solo habla, sino que concurre a las diversas zonas del país. Hay un dicho que señala que “funcionario de escritorio no conoce territorio” y él está conociendo el territorio y es importante. Lo segundo es que está presentando proyectos de ley para presentarlos al Congreso, y no se ha quedado en el discurso anticorrupción, él ha ido más allá.

Hay quienes dicen que habría una suerte de cogobierno con Fuerza Popular.

Eso me parece una exageración. No nos olvidemos que el Ejecutivo no tiene una mayoría en el Congreso, así que para sacar sus proyectos adelante debe llevarse bien con el Legislativo, y ahí la mayoría son de Fuerza Popular. Está obligado a negociar, en el buen sentido, con esa bancada.

¿Pero sin ceder a todo lo que se les dice?

Por supuesto. Yo no puedo ceder, por ejemplo, que me estén presentando leyes populistas. Así que debes ser muy racional y reflexivo en las decisiones que vas a tomar.

AUTOFICHA

* “Actualmente me dedico a mi estudio Flores-Aráoz Abogados, pero he sido congresista en varias oportunidades, así como presidente del Parlamento. También me he desempeñado como representante del Perú ante la OEA, ministro de Defensa, presidente de la Caja de Ahorros de Lima”.

* “Yo estoy de acuerdo con que en el gobierno se aplique una política de austeridad. Es muy fácil con plata ajena darte lujos. Por eso no entiendo por qué hay funcionarios que sus viajes deben hacerlos en primera clase. Seguro cuando es con su plata, lo hacen en turista”.

* “Hay bienes del Estado que no son utilizados. Sin embargo, alquilan suntuosas oficinas, con buen aire acondicionado, con linda vista. Debería haber un registro con todos los inmuebles que pertenecen a un organismo estatal para que puedan ser ocupadas por instituciones y no gasten en millonarios alquileres”.