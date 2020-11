El premier Ántero Flores-Araóz negó renunciar al cargo del presidente del Consejo de Ministros que le otorgó el presidente Manuel Merino, quien no le responde las llamadas. Además dijo desconocer la renuncia de al menos siete ministros tras el fallecimiento de dos jóvenes que marchaban contra el gobierno.

“No he visto las cartas de renuncia de los ministros. Yo tengo lealtad con el presidente si él se va, por supuesto que me voy con él. Al presidente le debo respeto consideración y lealtad y no puedo dejarlo solo”, dijo en diálogo con RPP.

Más adelante comentó que habló con Manuel Merino y estaban “revisando toda la situación de violencia en la calle. Hemos recibido información del Mininter, del jefe de la DINI que habíamos que hacer una investigación profunda de lo que había pasado porque había información contradictoria”.

“Hay que tener dignidad, yo la tengo. El presidente me llevó como premier, si él se mantiene me quedo con él, si se va y renuncia me voy con él. Uno tiene que tener lealtad”, insistió.

“Les expreso la solidaridad personal del gobierno. Lamentamos lo que ha sucedido y estos actos de violencia. Hemos tratado por todos los medios de evitarlo. La información que yo tengo es sobre reacciones de la Policía porque se les ha atacado”, aseveró.

Ántero Flores-Aráoz aseguró que desconocía sobre una posible renuncia de Merino y que, hasta ese momento, solo tenía conocimiento de la salida de Patricia Teullet del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

“No tengo la más remota idea (si Merino va a renunciar o no). Solo tengo conocimiento de la señora Teullet”, indicó.

