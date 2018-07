Ántero Flores Aráoz: "El Congreso necesita gente con experiencia"

“En un Congreso necesitas gente con experiencia y también sangre nueva, no me imagino un Congreso sin gente experimentada”, afirmó esta tarde el ex presidente del Congreso Ántero Flores Aráoz al comentar parte del discurso del mandatario Martín Vizcarra , quien planteó la convocatoria a un referéndum para decidir sobre la reelección de congresistas.

Durante la transmisión en vivo desde la redacción de Perú21, tras el mensaje presidencial, Flores Aráoz admitió que si bien el tema de la reelección es algo que la gente quiere escuchar, se convierte en un tema populista que “no es conveniente”.

En esa línea sostuvo que la experiencia es importante en el desarrollo de un poder del Estado como el Congreso.

Indicó que, por ejemplo, el actual mandatario ante de asumir la conducción del país fue presidente regional de Moquegua, tiene experiencia en la administración pública y hasta llegó a ocupar el despacho del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“ Me parece ilógico y populista que pretenda que el Congreso sea diferente y que se ponga a referéndum, se necesita a gente con experiencia” , añadió, al tiempo de señalar que el mandatario tendría que plantear un proyecto de ley para esa convocatoria.

Sobre la bicameralidad consideró que lo más importante es que no sea una repetición de la Cámara de Diputados que se elige a nivel departamental o regional. “La otra cámara –de Senadores- debe ser elegida en el ámbito nacional, tener una visión de país que no se nota en cámara de representantes que sale de representación local”, anotó.

Del mismo modo, advirtió que el tema de la administración de justicia es “sumamente técnico”, razón por la cual no se resolvería mediante un referéndum.

“Tengo discrepancias. No lo haría porque hay muchas cosas técnicas que no necesariamente puedan verla los legos”, afirmó.