Antauro Humala bien podría graduarse de fusilador profesional. En sus discursos —mientras duró su breve aventurilla hacia la presidencia de la República— la palabra que más repitió fue 'fusilar'. El hermano del expresidente Ollanta Humala todo lo ve bala, y con revolver en mano pretendió tomar un espacio en la escena política del país con la organización Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.)

El menor de los hermanos reconoce que tiene en el fusil su principal atributo. Fue precisamente así que se hizo conocido. Con el cañón largo apareció en la ciudad de Andahuaylas un 1 de enero de 2005 acompañado de un poco más de 100 seguidores a los que bautizó como 'etnocaceristas', un concepto derivado del 'etnonacioalismo' liderado por Ollanta.

Del 1 al 3 de enero de 2005 la sangre de policías peruanos se regó en las calles de Andahuaylas. Cuatro efectivos del orden fueron asesinados a sangre fría por las huestes de Antauro Humala. ¿El objetivo de estos homicidios? Solo demostrar una falaz idea de poder sobre el Estado peruano y su democracia.

El 'etnocacerimo' lo que le propone a los ciudadanos es una violación total de sus derechos ganados a lo largo de su vida republicana. Para Antauro un gobierno 'cobrizo' representaría los intereses de los 'verdaderos peruanos', lo nacional primaría y se establecería un modelo proteccionista, al estilo venezolano chavista o boliviano de los últimos años. Los recursos económicos solo de distribuirían dentro de las fronteras. Y 'lo extranjero' sería eliminado para dar paso a la revaloración del colectivismo del mundo andino y las normas del Tahuantinsuyo.

VIOLACIONES, UNA A UNA

El fusil, ya mostrado en el asesinato de policías, volvió a relucir en su principal propuesta de campaña. La Sala Suprema de Derecho Constitucional y Permanente de la Corte Suprema advirtió que en los discursos de Antauro se señalaba: “Entonces, la refundación de la República es solamente decisión del pueblo y el fusilamiento de los presidelincuentes es la marca del escarmiento histórico para que el ciudadano de a pie piense, esto va en serio, así me anoto, participo y vamos a refundar la República y tiene que ser con su escarmiento".

Aunque, lo que Antauro no le había contado con detalles a sus huestes fue que "en secreto" se reúne con un "presidelincuente" como el mismo ha calificado a su hermano. "Tenemos información de que Antauro está conversando con Ollanta en secreto. Porque todo el entorno, empresarios y candidatos, todos son de Ollanta. Nancy Obregón, Walter Acha. ¡Qué va a fusilar a su hermano! Ollanta está metido ahí. No se explica de otra manera. A Alexis lo hemos visto varias veces en las actividades del partido. No es algo ilegal, pero está conversando con Ollanta en forma secreta y eso no es dable", reveló a Perú21 en octubre del año pasado Marco Vizcarra, dirigente del partido.

En marzo de 2024, en un mensaje en la región La Libertad, Antauro exclamó: "Ahora estamos alistando motores para la batalla, estamos alistando las armas, aceitando el fusil, limpiando las balas, los abastecimientos. Yo tengo que recorrer todo el país. Yo tengo que armarlos a ustedes más bien, al comité de tal Región (…), para eso tenemos que tener buena visión".

Antauro ante la minería ilegal sí guarda el fusil. Ha visto con buenos ojos tener el respaldo de dicha economía ilegal que en el país promueve al sicariato, la trata de personas, la depredación de bosques y la inseguridad ciudadana. "La minería nativa se le denomina informal, ilegal o artesanal debe tener todo el apoyo de un estado nacional soberano; es atacada y hostigada y nosotros respaldamos y apoyamos a nuestros hermanos artesanales"; propugnaba el excandidato.

Para Antauro Humala no existe la palabra 'gay' para el exaspirante presidencial la palabra que mejor define a la comunidad LGTB es 'maricón'. En una entrevista con Carlos Orozco en YouTubre dijo que "la ideología de género es una reverenda estupidez. Es una imbecilidad. No lo admito yo como tema político, de agenda política. No admito con quién te acuestas, quién te gusta, si te gusta el p... o la v..., no lo admito como tema político".

SUPREMA RESPONSABILIDAD

Lo que advirtió la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que lo dejó fuera de la carrera electoral, es que ha quedado acreditado que Humala Tasso no es un simple militante en la agrupación política —ya que no figura como dirigente—, sino que es el líder en la práctica.

Y, en esa línea, realiza “actividades contrarias a los principios democráticos, dirigidas a vulnerar las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón”.

Este martes 28 de enero, la Sala Suprema Civil Permanente evaluará la apelación de A.N.T.A.U.R.O., que pretende participar en las elecciones generales de 2026, y tendrá que analizar los argumentos del tribunal anterior, que fueron propuestos por el Ministerio Público. Aunque, según los expertos, solo es cuestión de ratificar lo ya sentenciado.

